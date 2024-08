Uit de kwartaalcijfers van Q2 is gebleken dat Liberty Media en de Formule 1 uitstekende zaken doen, en het afgelopen jaar enorm gegroeid zijn. Stefano Domenicali en Greg Maffei kunnen dan ook met een goed gevoel terugkijken op de eerste seizoenshelft in de Formule 1.

De Formule 1 is sinds januari 2017 volledig in handen van Liberty Media. Het Amerikaanse bedrijf heeft sindsdien kosten nog moeite gespaard om de koningsklasse van de autosport te laten groeien, en met succes. De afgelopen jaren is de sport explosief gegroeid, zowel in binnen- als buitenland. Dit komt mede dankzij de Netflix-docuserie Drive to Survive, waar sinds 2019 jaarlijks een nieuw seizoen van uitkomt. Ook de introductie van F1TV en het sprintraceformat hebben zeker een positieve impact gehad.

Het afgelopen kwartaal is een goede periode geweest voor Liberty Media. Uit de kwartaalcijfers is gebleken dat de totale inkomsten in Q2 met 266 miljoen dollar gestegen zijn ten opzichte van Q2 in 2023. Een stijging van ruim 36%. OOK INTERESSANT: Domenicali zeker: film van Hamilton en Brad Pitt gaat Drive to Survive flink ovetreffenGreg Maffei, de baas van Liberty Media, is in zijn nopjes met de resultaten. "De Formule 1 beleeft een ongelooflijk seizoen met een bijzonder hoge betrokkenheid in de groeimarkten. Vijf races hebben al Amerikaanse kijkcijferrecords voor hun evenementen gevestigd en we kijken uit naar nieuwe kansen, waaronder de langverwachte F1-film van Apple, die in juni 2025 te zien is."

Domenicali ziet spannende strijd om kampioenschap

Ook Stefano Domenicali is ontzettend tevreden. "Het F1-seizoen heeft nu al zeven verschillende winnaars gezien in veertien races, en kleinere gaten op de grid. Het aantal volgers op social media is met meer dan 30% gestegen op alle platforms, en we hadden in de eerste helft van het seizoen tien uitverkochte races en in totaal 3,7 miljoen bezoekers. De F1 Academy is sterk gestart aan haar eerste seizoen als supportrace. Samen met de sprintraces, F2 en F3, draagt het bij aan de spannende actie op het circuit en levert het een toegevoegde waarde aan onze fans, promotors en sponsoren."

Eerder dit jaar maakte Liberty Media bekend dat het ook bezig is om de rechten van de MotoGP binnen te halen. Hier kwam de nodige kritiek op, omdat men van mening was dat één bedrijf niet de rechten van twee van de grootste raceklassen mocht bezitten. Toch lijkt dit wel gewoon te gaan gebeuren. In de kwartaalupdate van Liberty Media schrijft de Amerikaanse organisatie dat de aankoop aan het einde van dit jaar afgerond moet zijn.

