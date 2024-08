De Formule 1 is in samenwerking met onder meer Brad Pitt en Lewis Hamilton hard aan het werk om een kaskraker van jewelste over de koningsklasse te fabriceren. Stefano Domenicali denkt dat de film - die volgend jaar verschijnt - alle verwachtingen gaat overtreffen.

Drive to Survive heeft de afgelopen jaren veel nieuwe fans richting de koningsklasse gebracht en coureurs en teambazen worden in de reeks op een andere manier bekeken dan hoe we ze normaal gesproken in beeld krijgen tijdens reguliere Formule 1-uitzendingen. Kijkers van de serie krijgen via interviews en unieke beelden achter de schermen een aanvullend en ander beeld van de teams en coureurs in de Formule 1. De reeks heeft er onder meer voor gezorgd dat de Formule 1 in de afgelopen jaren een gigantische ontwikkeling heeft doorgemaakt in de Verenigde Staten.

Groter dan Drive to Survive

Inmiddels wordt er ook alweer even gewerkt aan een peperdure film die in juni 2025 op het witte doek zal verschijnen: 'F1'. De film waarin Brad Pitt een belangrijke rol vertolkt en ook Lewis Hamilton aan meewerkt, moet volgens Domenicali alle verwachtingen gaan overstijgen en zelfs nog meer gaan betekenen voor de sport dan Drive to Survive. "Gigantisch! Ik denk dat als Netflix al groot was, dan denk ik dat de film gigantisch zal zijn. We hebben in Hongarije het plan voor de commercialisering en promotie besproken. We gaan een doel raken dat nu nog niet aanwezig is", stelt de Italiaan vol vertrouwen tegenover Motorsport.com.

Fascinerend eindresultaat

Domenicali vervolgt: "Er was één element waarover niet onderhandeld kon worden: iets unieks doen. Maar in de context waarin we niet aan het racen zelf kunnen komen, want dat is de sport, maken we een film met verschillende montages, met verschillende elementen. Dus ik denk dat je ook gefascineerd zult zijn als je het eindresultaat ziet, omdat mensen zich zullen realiseren hoe complex het is wat we doen en wat er allemaal achter zit. Het is echt indrukwekkend. Ik denk dat het voor beide partijen interessant zal zijn om te begrijpen dat we de livesport levend hebben kunnen houden. Maar als je de film gaat zien, zul je begrijpen wat het wordt."

