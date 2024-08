Het is nog een twee weken wachten en dan stort de Formule 1-wereld zich volledig op Nederland voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort, hét hoogtepunt voor de Nederlandse Formule 1-fan. Hoe laat gaan de sessies in de duinen van start? We zetten het allemaal op een rijtje.

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort is natuurlijk voor alle Nederlandse fans hét hoogtepunt op de Formule 1-kalender en over enkele weken is het weer tijd voor het enorme racefeest in Noord-Holland. Honderdduizenden racefans zullen van 23 tot en met 25 augustus de weg zoeken naar het kleine badplaatsje aan de kust van de Noordzee en het belooft andermaal weer één groot racespektakel te worden. Voor hoe lang we nog kunnen genieten van een Formule 1-race op Nederlandse bodem is echter de grote vraag, want het contract van de organisatie met de FOM loopt tot en met 2025 en voorlopig is er nog geen witte rook gezien over een eventuele verlenging.

Circuit Zandvoort

Het circuit van Zandvoort is één van de oudste circuits op de kalender. De baan door de duinen werd in 1948 officieel geopend. De Formule 1 streek er voor het eerst neer in 1952, waarbij Alberto Ascari de race domineerde. Tot en met 1985 werd het circuit gebruikt voor de Formule 1. Na een afwezigheid van 36 jaar kwam het circuit, mede dankzij de populariteit van Max Verstappen, weer terug op de kalender. Wel werd de baan op een aantal aspecten aangepast. Zo heeft de Arie Luyendijkbocht een banking van 18 graden. Het lijkt daarmee op een bocht uit de ovals die we vooral in de Verenigde Staten terugvinden. Het circuit is 4259 meter lang met veertien bochten en er worden 72 rondjes gereden. Lewis Hamilton heeft het ronderecord in handen met een 1:11.097. Met de kronkelige bochten en de hoge snelheid is het circuit een ware uitdaging voor de coureurs. Verstappen wist de laatste drie Grands Prix in Zandvoort te winnen. Kan hij in 2024 dat kunststukje herhalen?

Tijdschema Grand Prix van Nederland

Het raceweekend in Zandvoort wordt dit jaar op vrijdag 23 augustus om 12:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training. Om 16:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. Zaterdag 24 augustus begint al om 11:30 uur met de derde en laatste vrije training, waarna het om 15:00 uur tijd is voor de kwalificatie. De Grand Prix van Nederland, hét hoofdgerecht van het weekend, wordt op zondag 25 augustus om 15:00 uur verreden.

Overzicht tijden

Vrijdag 23 augustus

Eerste vrije training: 12:30 uur

Tweede vrije training: 16:00 uur

Zaterdag 24 augustus

Derde vrije training: 11:30 uur

Kwalificatie: 15:00 uur

Zondag 25 augustus

Grand Prix van Nederland: 15:00 uur

