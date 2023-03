Remy Ramjiawan

Voor Carlos Sainz is het duidelijk na de vierde plek in Bahrein, Ferrari heeft nog een flinke taak om rondetijd te gaan vinden. Het team uit Maranello zag Charles Leclerc uitvallen en teamgenoot Sainz buiten het podium eindigen.

Ferrari wilde dit jaar dan echt de aanval op Red Bull gaan inzetten, maar de stand na de eerste race vertelt dat het team eerst moet gaan bekijken hoe het Aston Martin te snel af gaat zijn. Het team uit Maranello lijkt op dit moment het derde team te zijn en de uitvalbeurt van Leclerc laat zien dat de Scuderia ook nog niet de motorproblemen heeft weten te tackelen. Voor teambaas Frédéric Vasseur betekent het dat er nog een heleboel werk aan de winkel is.

Sainz VS Alonso

Sainz gaat voor de camera van Viaplay in op het gevecht dat hij met zijn landgenoot bij Aston Martin had. "Hij was bijna een seconde per ronde sneller. Ik probeerde nog het gevecht aan te gaan, maar m'n banden gingen eraan en toen moest ik Lewis nog achter me houden", zo legt hij de moeilijkheden uit van het gevecht dat hij met de 41-jarige Alonso had. "Goed gevecht, maar als je zo'n snelle auto achter je hebt, dan wordt het lastig", zo legt hij realistisch uit.

Reality check

De renstal uit Italië had voorafgaand aan de race nog een tactisch plannetje bedacht om Red Bull aan te vallen, maar de realiteit is dat de auto's vooral naar achteren moeste kijken, zo erkent de Spanjaard. "Het was een dag dat ik meer in de spiegels keek, dan naar voren. Een echte reality check en het is tijd om aan het werk te gaan", zo hoopt Sainz op beterschap.

