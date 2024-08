Dr. Helmut Marko heeft voor het eerst van zich laten horen nadat het team van Red Bull Racing besloot om tóch verder te gaan met de tegenvallende Sergio Pérez. De adviseur van het team vertelt waarom die keuze gemaakt is én ontkent een hardnekkige complottheorie rondom Liberty Media.

De afgelopen weken is de naam van Pérez weer regelmatig onderwerp van gesprek in de wereld van de Formule 1. De teamgenoot van Max Verstappen is al een groot aantal races op een rij aan het onderpresteren voor de leider in het constructeurskampioenschap en dus kwam zijn naam weer onder een negatief vergrootglas te liggen. Inmiddels werd er zelfs gesproken over een bepaalde clausule in het contract - dat nog tot eind 2025 doorloopt - van Pérez. Hij zou namelijk bij een té grote achterstand op Verstappen in de zomerstop uit het team gezet kunnen worden.

Goede circuits

Zo geschiedde echter niet en Marko, Christian Horner en de rest van de Red Bull-leiding besloten om toch nog verder te gaan met de routinier. Opmerkelijk, want Pérez bezet een zeer teleurstellende achtste plaats in het wereldkampioenschap en de kansen in het constructeurskampioenschap beginnen serieus in het gedrang te komen voor Red Bull met het aanstormende McLaren. In zijn column voor Speedweek legt Marko uit waarom er voor deze oplossing is gekozen: "Hij blijft in de auto van Red Bull rijden omdat er nu races aankomen op circuits waar hij vorig jaar goed was. We vertrouwen op stabiliteit. Hij heeft ook af en toe goede prestaties laten zien, waaronder een zeer snelle derde plek op zaterdag tijdens het laatste raceweekend in Spa", schrijft de Oostenrijker.

Liberty Media

Het lag volgens Marko met name aan de banden dat Pérez zover terugzakte in België en dus lijkt het team hem die volgende matige prestatie niet hard aan te rekenen. Wél moet er wat veranderen: "Pérez hoeft niet sneller te worden, maar wel consistenter. Het is nog altijd onze beste oplossing gezien de alternatieven." Vervolgens maakt hij ook nog een gerucht over inmenging van Liberty Media met de grond gelijk: "Berichten dat hij mag blijven zitten omdat Liberty Media dat graag wil vanwege het rijden in Mexico, zijn niet waar. Natuurlijk wil je dat hij aan zijn thuisrace deel kan nemen, maar onze coureurskeuze is niet gebaseerd op de intenties van Liberty Media.

