Ferrari-voorzitter John Elkann benadrukt dat de komst van Lewis Hamilton een belangrijke kwaliteit zal toevoegen aan het Italiaanse team, namelijk: ervaring. De zevenvoudig kampioen sluit eind 2024 aan bij de Scuderia na twaalf seizoenen bij Mercedes.

Met de komst van Hamilton beschikt Ferrari voor het eerst sinds 2020 weer over een oud-wereldkampioen in de bolide. Dat was voorheen altijd de strategie van de renstal, maar daar werd in 2021 een eind aangemaakt. Sebastian Vettel maakte de overstap naar Aston Martin en Carlos Sainz sloot aan. Het trotse team uit Italië is op zoek naar eerherstel, want sinds 2007 is er geen wereldtitel meer gewonnen bij de rijders, in 2008 werd de laatste constructeurstitel gepakt.

Hamilton komt om achtste titel te winnen

In gesprek met Corriere dello Sport gaat Elkann in op de transfer van de Brit: "Sommige dingen gebeuren heel snel. Dit was het moment waarop hij en Ferrari elkaar vonden. Hij wil zijn achtste titel winnen, Ferrari wil winnen en met Lewis zijn ze sterker. Hij komt niet naar Ferrari om van zijn pensioen te genieten en het is belangrijk om gemotiveerde mensen om zich heen te hebben, mensen die willen winnen."

Ervaring van doorslaggevend belang

De topteams zitten vandaag de dag erg dicht bij elkaar en de verwachting is dat dit zo zal blijven, totdat het nieuwe tijdperk Formule 1 in 2026 van start gaat. In die strijd, waarbij de marges dicht bij elkaar liggen, kan ervaring de doorslag geven stelt Elkann. "In de Formule 1 is er nu echte competitie, met vier teams die heel dicht bij elkaar liggen: Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes. Het is belangrijk om altijd op het maximale potentieel te presteren: wie meer ervaring heeft, is consistenter, zoals Hamilton en ook [Fernando] Alonso laten zien. En consistentie telt."

Hamilton heeft status van Messi en Ronaldo

Daarbij wijst Elkann naar de status van de zevenvoudig kampioen: "Novak Djokovic, Roger Federer, Simone Biles, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, zijn net als Hamilton sporters met toewijding en opoffering die de fysieke grenzen die hun leeftijd met zich meebrengt overwinnen. Het is ook waar dat we in een historische fase zitten waarin mensen langer leven en de carrières van sporters ook langer worden", aldus Elkann.