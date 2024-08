Het team van Ferrari lijkt de opvolger van de vertrokken technisch directeur, Enrico Cardile, te hebben gevonden in voormalig Mercedes Chief Technical Officer Mike Elliott. Elliott zit momenteel zijn gardening leave-periode uit, nadat vorig jaar in oktober een punt achter zijn loopbaan bij Mercedes werd gezet.

De renstal uit Maranello had het de afgelopen maanden niet alleen op de baan lastig, ook daarbuiten ging het niet voor de wind. Diverse personeelsleden zijn vertrokken, waaronder Cardile. De updates lijken daarnaast ook niet voor het gewenste resultaat te zorgen, want buiten de winstpartijen van Carlos Sainz in Australië en Charles Leclerc in Monaco om, zijn er weinig optimistische tekenen.

Ferrari richt pijlen op Elliott

Om het tij te keren moet Ferrari vol aan de bak, zeker als Lewis Hamilton volgend jaar aansluit. De zevenvoudig kampioen vertrekt bij Mercedes en dat team lijkt juist de opwaartse lijn te pakken te hebben. De Scuderia is daarom bezig om een nieuwe technisch directeur te vinden en is volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com uitgekomen bij voormalig CTO van Mercedes. Elliott staat tegenwoordig bekend om de man die het mislukte zeropod-concept heeft geïntroduceerd bij Mercedes, maar de vijftigjarige Brit was al meer dan tien jaar onderdeel van het Duitse team. Daar waar voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto eerder naar promotie keek binnen het eigen team, lijkt Vasseur meer gericht te zijn op het werven van talenten buiten de renstal.

