Lando Norris gaat na de zomerstop verder op jacht om het gat met Max Verstappen verder te dichten in het coureurskampioenschap. Om te beginnen gebeurt dat in het holst van de leeuw tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Tóch voelt ook voor Norris de race in de duinen als een heuse thuisrace.

De eerste seizoenshelft is achter de rug en het is Max Verstappen die aan de leiding van het wereldkampioenschap gaat en de grote favoriet is om zijn vierde wereldtitel op een rij te pakken. Toch moet hij met de tegenvallende Red Bull op zijn hoede blijven voor de aanstormende Norris. De McLarens zijn de afgelopen races hét te kloppen team en de Britse coureur hoopt het gat in het wereldkampioenschap met Verstappen te dichten. De eerste gelegenheid na de zomerstop om dat te bewerkstelligen bevindt zich echter in het hol van de leeuw: Circuit Zandvoort.

Uniek circuit

Hoewel het gros van de aanwezige fans zal juichen voor de Nederlandse thuisheld, krijgt ook Norris een warm gevoel van Zandvoort: "Zandvoort is een uniek circuit. Het ligt aan zee, waardoor de wind en het zand dat overal de baan opwaait racen er een echte uitdaging maakt. Ik heb ook in 2017 in de Formule 3 op Zandvoort gereden en ik moet eerlijk zeggen dat ik het een van de coolste banen vond om te rijden: fysiek zwaar, maar echt fun. Het is een snel circuit met weinig uitloop: je hebt de kerbs en het gras. Er zijn weinig circuits die zulke steile bankings hebben. Je moet grote ballen hebben", vertelt hij tegenover FORMULE 1 Magazine.

Thuisrace

De McLaren-rijder vertelt dat hij in het verleden ook successen heeft geboekt in de kustplaats: "Er zitten snelle secties in waar ik destijds wel wat risico’s heb genomen, kan ik me herinneren. Ik genoot er wel van. Waarschijnlijk ook omdat ik twee races won en in de derde ook op het podium stond. Ik hoop natuurlijk dat ik nog in een Formule 1-auto op het podium kom", droomt hij hardop. "Na Silverstone en België voelt Zandvoort ook een beetje als een ‘thuisrace’. Ik hoop dat er weer veel fans komen en we weten allemaal dat de Nederlanders zeer gepassioneerd zijn. Ik kijk er naar uit, het wordt vast leuk.”

