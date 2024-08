Red Bull Racing heeft ondanks zeer teleurstellende resultaten van Sergio Pérez tóch besloten om door te gaan met de coureur uit Guadalajara. Veel fans riepen vlak na het nieuws dat het aanblijven van Pérez vooral met geld te maken heeft. Eerdere woorden van Helmut Marko lijken ook daarop te hinten.

De afgelopen weken is de naam van Pérez weer regelmatig onderwerp van gesprek in de wereld van de Formule 1. De teamgenoot van Max Verstappen is al een groot aantal races op een rij aan het onderpresteren voor de leider in het constructeurskampioenschap en dus kwam zijn naam weer onder een negatief vergrootglas te liggen. Inmiddels werd er zelfs gesproken over een bepaalde clausule in het contract - dat nog tot eind 2025 doorloopt - van Pérez. Hij zou namelijk bij een té grote achterstand op Verstappen in de zomerstop uit het team gezet kunnen worden.

Constructeurskampioenschap

Zo geschiedde echter niet en Marko, Christian Horner en de rest van de Red Bull-leiding besloten om toch nog verder te gaan met de routinier. Opmerkelijk, want Pérez bezet een zeer teleurstellende achtste plaats in het wereldkampioenschap en de kansen in het constructeurskampioenschap beginnen serieus in het gedrang te komen voor Red Bull met het aanstormende McLaren. De Britse formatie beschikt met Lando Norris en Oscar Piastri wél over twee coureurs die consistent vooraan meedoen en dus wordt de situatie lastiger en lastiger. Daarmee ook het onbegrip voor het verlengen van Pérez: veel fans denken dat het simpelweg met geld te maken heeft.

Meer dan Verstappen verkocht

Uit eerdere woorden van Marko bij Kleine Zeitung blijkt wellicht dat de financiële factor achter Pérez, die onder meer rijkelijk gesponsord wordt door miljardair Carlos Slim, een cruciale rol speelt bij het behouden van de kwakkelende rijder: "We willen continuïteit verzekeren en beide coureurs kunnen goed met elkaar op weg. Er zijn geen conflicten", zei hij vlak na het verlengen van Pérez. "Checo is ongelofelijk populair in Latijns-Amerika. We verkopen daar meer merchandise van hem dan van Verstappen", zo is het veelzeggende antwoord van Marko. "Wanneer hij in vorm is, is hij bijna onverslaanbaar."

