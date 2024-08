De Formule 1 is naar verluidt bezig met plannen om een extra race te introduceren, speciaal voor jonge coureurs. Deze moet dan na de seizoensfinale in Abu Dhabi plaatsvinden.

Er zullen nog een boel details moeten worden uitgewerkt, maar volgens The Race is er een voorstel gedaan om een aparte Formule 1-sprintrace te organiseren voor jonge coureurs. Er zou voor de sprintrace ook nog een vrije training en kwalificatie worden gehouden. Normaal gesproken wordt er na de wedstrijd op het Yas Marina Circuit een eendaagse test gehouden, waarbij alle teams twee auto's inzetten, waarvan eentje speciaal voor jonge coureurs. Deze extra race zou de zogeheten Young Driver Test niet vervangen, maar ernaast worden gehouden.

Weinig mogelijkheden voor jonge coureurs

Deze extra race moet jonge coureurs meer kansen geven om achter het stuur te kruipen van de huidige Formule 1-wagens. Naast de Young Driver Test en mogelijke filmdagen, al worden deze vaak door vaste coureurs gedaan, kunnen jonge coureurs verder alleen in actie komen met huidige auto's door officiële vrije trainingen te doen. Teams zijn verplicht om tenminste twee trainingssessies per seizoen een vaste coureur te vervangen door een rookie. Het idee van een extra F1-wedstrijd zou al steun hebben gekregen van alle aandeelhouders, maar details, zoals het kostenplafond, motoronderdelen, veiligheid, logistiek en tv-uitzendingen, moeten allemaal nog worden uitgewerkt. Het is mogelijk om het al in 2024 te organiseren, maar dit kan een logistieke nachtmerrie worden voor de teams, dus deze plannen zijn realistischer voor 2025. Aangezien er het seizoen daarop toch nieuwe technische reglementen worden geïntroduceerd, wordt de zorg dat een team een competitief voordeel kan krijgen tijdens zo'n extra race al weggenomen, en kan de focus worden gelegd op de jonge coureur in plaats van de auto.

