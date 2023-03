Fans hebben moeite om commentaar Olav Mol onder beelden te krijgen

Redactie

Zondag 5 maart 2023 16:39 - Laatste update: 16:46

Fans die gebruik maken van het commentaar van Olav Mol hebben moeite om het geluid onder de beelden te krijgen. Grand Prix Radio zendt tegenwoordig vanuit België uit en Nederlandse fans kunnen daardoor via een omweg naar het commentaar van Mol luisteren, maar dat loopt nog niet even soepel.

Viaplay heeft sinds dit seizoen niet alleen de beeldrechten in handen, ook de Nederlandse radiorechten zijn inmiddels in het bezit van de partij uit Scandinavië. Het heeft Mol er niet van weerhouden om alsnog het commentaar te leveren, zij het via een omweg. De Nederlander zendt via België het commentaar uit en dat zorgt ervoor dat fans een aantal stappen moeten nemen, voordat Mol te horen is.

Commentaar niet te vinden

Het commentaar op de Grand Prix van Bahrein vanuit Grand Prix Radio is niet direct vanuit Nederland te beluisteren en daar komen enkele fans tijdens de race achter.

#olavmol waar ben je? Ik kan je niet horen via gp radio! — MrMarco1552 (@MMarco1552) March 5, 2023

Maarre, is Olav Mol alleen un België te beluisteren of wat? #formule1 — De Vugts (@pasvugts) March 5, 2023

Ook klaar met @Olav_Mol Er waren zeker andere mogelijkheden om nl te voorzien. #F1 verliest alle glans. — Cor ™ (@CorUdding) March 5, 2023

Krijg alleen muziek, wat ik ook probeer.. pic.twitter.com/joL92sL4ZM — Anna Maria van Elk 🇳🇱 (@elk_anna) March 5, 2023

Nah... vind het gewoon kut. Ze hebben het monopolie al.. moeten ze nu echt alles kapen? Vind het zo kinderachtig... — Mar (@varik77) March 5, 2023

Ik mis alleen het commentaar van Olav Mol..😔 — Jose Overbeeke (@JoseOverbeeke) March 5, 2023

