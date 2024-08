Sergio Pérez is één van de meest besproken coureurs van de afgelopen maanden en dat komt met name door zijn toch wat teleurstellende prestaties in de koningsklasse. Een bijzondere statistiek rondom de kwalificaties wijst nu zelfs uit dat de Mexicaan minder presteert dan Pierre Gasly en Alex Albon in hun Red Bull-tijd.

De afgelopen weken is de naam van Pérez weer regelmatig onderwerp van gesprek in de wereld van de Formule 1. De teamgenoot van Max Verstappen is al een groot aantal races op een rij aan het onderpresteren voor de leider in het constructeurskampioenschap en dus kwam zijn naam weer onder een negatief vergrootglas te liggen. Inmiddels werd er zelfs gesproken over een bepaalde clausule in het contract - dat nog tot eind 2025 doorloopt - van Pérez. Hij zou namelijk bij een té grote achterstand op Verstappen in de zomerstop uit het team gezet kunnen worden.

Vraagtekens

Op maandag is dat na een vermoedelijk pittig gesprek in Milton Keynes tussen de leiding van het team echter niet gebeurd en vertelde Horner op de fabriek tegenover honderden medewerkers dat Pérez 'gewoon' blijft rijden voor het team. Op het internet en bij verschillende analisten zorgde dat voor de nodige vraagtekens, zeker gezien het feit dat in het verleden het team ervoor koos om coureurs voor veel minder slechte prestaties al uit het team werden gezet. Daarbij ging het ook nog eens om jonge talenten als Gasly en Albon, die met wat vertrouwen wellicht veel meer aan Red Bull hadden kunnen bieden.

Groot verschil

Aan de andere kant zien we nu de ervaren Pérez problemen hebben binnen het team en mag hij blijven zitten binnen het team. Een statistiek rondom de kwalificaties van Pérez, één van zijn zorgenkindjes, wijst bovendien nu iets bijzonders uit. Het gat tussen Pérez en Verstappen in de kwalificatie is namelijk gemiddeld dit seizoen groter dan wat de onervaren Gasly [2019] en Albon [2020] eerder lieten zien. De Mexicaan ligt in de kwalificaties maar liefst +0.629 seconden achter op de drievoudig wereldkampioen, een statistiek waarmee hij nog altijd wél het vertrouwen krijgt.

