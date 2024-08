Volgens zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton is de achterstand van Lando Norris op Max Verstappen - 78 punten - niet onoverbrugbaar. De 39-jarige Brit blikt terug op zijn eigen kampioenschappen en stelt dat er echt nog wel een kans is voor Norris om aan het einde van het jaar met de wereldbeker naar huis te gaan.

Verstappen leidt nog altijd het kampioenschap, maar beschikt niet meer over de snelste wagen. De missie luidt tegenwoordig vooral om aan schadebeperking te doen, maar bij één uitvalbeurt zou Norris een flinke slag kunnen slaan. Daarvoor moet natuurlijk wel alles op z'n plek vallen, iets wat bij McLaren in de afgelopen races niet altijd lukte. Met misschien wel de snelste wagen van het veld, wist het team tot op heden slechts twee overwinningen bij te schrijven.

Achterstand is nog overbrugbaar

Na afloop van de race in België kijkt Hamilton naar de strijd om het wereldkampioenschap bij de coureurs en stelt dat Norris nog een echte kans heeft. "Het is een tijd geleden dat ik vocht voor het kampioenschap, maar ik herinner me een periode waarin ik hier was en ik 40 punten of zo achterstond. Zeventig punten is een groot aantal als je het opneemt tegen een auto die waarschijnlijk een bijna perfect record heeft. Misschien is dat iets gedaald in een van de races toen Max dat niet deed - in Australië. Maar verder is het [McLaren] een zeer, zeer hoog presterend team", zo deelt hij bij RACER de complimenten uit aan Red Bull en Verstappen.

Niet onmogelijk

Toch moet Verstappen zich niet rijk rekenen: "Het is niet onmogelijk, maar het is een enorm grote uitdaging en taak. Absoluut niet onmogelijk." Daarvoor wijst de Brit ook naar het duo van McLaren, dat aan elkaar gewaagd is en op die manier elkaar kan helpen. "Ze hebben twee zeer sterke coureurs die kunnen concurreren tegen, uiteindelijk, momenteel in het kampioenschap, één auto die echt bovenaan staat en veel van de punten scoort aan de andere kant. Dus ze hebben zeker iets om mee te werken", aldus Hamilton.