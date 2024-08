De Grand Prix van Nederland is natuurlijk de eerste race na de zomerstop en langzaam maar zeker leven we toe naar die race in de badplaats. Robert Doornbos vraagt zich af over Max Verstappen opnieuw zijn kunststukje van de afgelopen jaren kan herhalen.

De zomerstop is in volle gang, maar dat betekent niet dat je tijdens de Grand Prix-loze weken niet aan je dagelijkse portie rook, snelheid en verbrand rubber kunt komen. GPFans helpt je de zomer door en doet dat met een heuse mini-serie: 'Sim-ply Lovely'. In de serie blikken we samen met prominente gasten vooruit op de Grand Prix van Nederland in Zandvoort, de eerste race na de zomerstop.In Sim-ply Lovely neemt presentator Dion de Brouwer je mee op een virtuele race-ervaring richting de Grand Prix van Nederland.

Vooruitblik Zandvoort

In de eerste aflevering is Doornbos aanwezig in de speciale studio op Circuit Zandvoort en vanzelfsprekend wordt er al met een schuin oog gekeken naar de race van eind augustus. De grootste vraag is natuurlijk of Verstappen - die het de laatste maanden lastiger en lastiger heeft - zijn kunststukje van de laatste jaren hier kan herhalen: "De druk wordt steeds groter. Max wint hier altijd, hij heeft drie keer gewonnen, dus zal hij nu ook wel "even" winnen...", zo suggereert Doornbos dat het zeker niet een zekerheidje is dat het opnieuw gebeurt. "Het is wel het jaar van de coureurs die hun thuis-Grand Prix winnen. Dus je zou zeggen: Verstappen wint ook wel "eventjes" in Zandvoort. Maar dit circuit kent heel veel uitdagingen en dus is dat nog niet zomaar gelukt. Ik kijk ernaar uit dat het de mooiste wordt van het jaar.

