McLaren-teambaas Andrea Stella is tevreden met de kwalificatie van Oscar Piastri. De debutant wist de achttiende tijd op de klokken te zetten en kwam in het nauw door de rode vlag die tijdens Q1 werd gezwaaid. De Australiër moest op het een gebruikt setje zijn tijd gaan rijden en wist uiteindelijk niet uit de eerste kwalificatiesessie te komen. Teamgenoot Lando Norris wist uiteindelijk de elfde tijd te laten noteren.

Voor Piastri was het zaterdag dan eindelijk zover. Het talent uit Melbourne mocht na een jaartje langs de zijlijn te hebben gestaan, dan eindelijk een Formule 1-auto tot het uiterste persen tijdens de kwalificatie in Bahrein. Veel geluk had de jonge coureur nog niet, want meer dan een P18 zat er niet in. Toch werd de McLaren-coureur ook niet geholpen door de omstandigheden. De eerste sessie van de kwalificatie werd namelijk onderbroken door een rode vlag. Deze werd gezwaaid omdat er onderdelen van de auto van Charles Leclerc waren afgevallen. Voordat de kwalificatie kon doorgaan, moesten deze onderdelen van het circuit worden gehaald.

Onder de indruk

Bij Speedcafe.com legt Stella uit dat hij onder de indruk is van de debutant, ondanks de gemaakte foutjes. "Hij verloor daar twee of drie tienden. Verder zat hij niet ver achter Lando, die een hele belangrijke referentie is in de Formule 1", zo opent de teambaas. Vooral de methodische aanpak van de voormalig Formule 2-kampioen wordt geprezen. "Ik ben onder de indruk van de snelheid, maar ook van de aanpak. Hij is echt stap voor stap gegaan, altijd heel kalm gebleven, zich zeer bewust van zijn sterke punten en tot op zekere hoogte beperkingen die horen bij het zijn van een rookie", legt Stella uit. "Het is alleen jammer dat dit niet terugkomt in het klassement, maar eigenlijk vind ik dat Oscar het tot nu toe heel goed heeft gedaan", aldus een tevreden teambaas.

Andrea Stella

Foutenfestijn

De 21-jarige Piastri was zelf niet tevreden over zijn kwalificatie, waarin hij uiteindelijk ruim zes tienden moest toegeven op zijn teamgenoot. "Ik denk dat de bochten die ik goed heb uitgevoerd, goed waren en er waren behoorlijk wat bochten waarin ik te veel fouten maakte. In bocht 2 maakte ik een behoorlijk grote fout en kreeg ik een momentje overstuur. Er waren gewoon te veel fouten", aldus de Australiër die om 16:00 uur zal gaan beginnen aan zijn eerste race in de koningsklasse.

