James Vowles onthult dat Carlos Sainz in het verhaal van Williams gelooft en daarom expliciet heeft medegedeeld dat hij verkast voor de lange termijn. Daarnaast begrijpt Vowles niet helemaal waarom Red Bull de Spanjaard heeft laten lopen, want met het oog op het constructeurskampioenschap is iemand als Sainz cruciaal.

In gesprek met onder andere GPFans via een virtuele sessie legt Vowles de keuze uit voor Sainz. Daarnaast verklaart de teambaas dat de Spaanse Ferrari-coureur de enige optie was voor het team en Vowles heeft dit jaar diverse keren laten weten dat de deur voor de drievoudig racewinnaar openstond. Uiteindelijk was die liefde wederzijds, want maandag werd bekend dat één van de meest gewilde coureurs van het veld bij het team uit Grove aan de slag ging.

Elk team waar Sainz werkt wordt beter

Op de vraag of Vowles verbaasd was dat Red Bull Racing en Mercedes uiteindelijk Sainz links hebben laten liggen, antwoordt de teambaas: "Ja, dat is het korte antwoord erop. Ik vind hem namelijk één van de top vier coureurs van het veld, zo niet op sommige momenten in de top twee coureurs van het veld. Waarom zou je zo iemand niet in je team willen hebben?" Daarnaast wijst Vowles naar de huidige competitiviteit binnen de koningsklasse: "De marges worden steeds kleiner, maar de coureur kan het verschil maken. Dan bedoel ik niet eens alleen de prestaties. Elk team waar Carlos heeft gewerkt is aanzienlijk verbeterd."

Red Bull heeft buitenkansje laten liggen

Vowles snap dan ook niet helemaal waarom Red Bull Racing Sainz heeft laten lopen: "Als je bijvoorbeeld in de schoenen van Red Bull zou staan, dan zou ik en dit is altijd een moeilijk beslissing, maar ja ik zou voor Carlos hebben gekozen naast Max. Als je Mercedes bent, dan is het al een iets moeilijkere keuze."

