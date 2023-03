Jeen Grievink

Zondag 5 maart 2023 13:56

Max Verstappen heeft bevestigd dat hij daadwerkelijk een goede vriend heeft op de grid van de Formule 1. Sterker nog: hij spreekt van een "beste vriend". Het gaat om McLaren-coureur Lando Norris. Volgens Verstappen is de Brit "gewoon zichzelf" en bovenal een "super aardige vent".

Enkele jaren nadat Verstappen zijn debuut had gemaakt in de koningsklasse van de autosport, vond ook Norris zijn weg naar het hoogste niveau. De inmiddels 23-jarige coureur rijdt sinds 2019 voor het team van McLaren en raakte sindsdien goed bevriend met Verstappen. "Ik kan heel goed opschieten met Lando, want hij is gewoon zichzelf en normaal", zo vertelt Verstappen in een exclusief interview met de Daily Mail. De Red Bull-coureur ziet Norris zelfs als zijn beste maatje in de paddock. "Hij is mijn beste vriend op de grid", zo zegt hij.

Verstappen zag al snel dat Norris een groot talent was

Hoewel Verstappen en Norris allebei een geschiedenis hebben in het karten, reden de twee vrienden nooit tegen elkaar. "Ik kon jaren geleden in het karten duidelijk zien dat hij erg snel was - hoewel we nooit tegen elkaar hebben geracet. Alles wat hij deed als coureur kwam heel natuurlijk over", zo vertelt Verstappen. "Zijn goede prestaties waren niet eenmalig of aan wisselvalligheid onderhevig; hij stond altijd vooraan. Het was duidelijk dat hij een blijvertje zou zijn. Sommige mensen zijn snel, maar weten waarom of kunnen dat niet uitleggen."

Norris een "super aardige vent" volgens Verstappen

En Norris kan dat wel, zo stelt Verstappen. "Lando weet wat hij doet en dat is goed voor McLaren", aldus de regerend wereldkampioen, die Norris een "super aardige vent" vindt. "Toen hij voor het eerst in de Formule 1 kwam, was hij een beetje overweldigd. Lando kan een beetje verlegen zijn, maar hij is een super aardige vent en je kunt vanaf het eerste jaar tot nu zien hoe hij als persoon is gegroeid. En dat komt zijn prestaties ten goede, omdat hij nu meer vertrouwen in zichzelf heeft."

