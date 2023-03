Remy Ramjiawan

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kan met de derde en vierde startpositie voor de Grand Prix van Bahrein tevreden terugkijken op de kwalificatie, maar houdt voor de race in Sakhir nog altijd rekening met de hoge bandenslijtage van de SF-23.

De Scuderia heeft dit jaar met Vasseur een nieuw gezicht aan de top van de renstal staan en van de Fransman wordt verwacht dat hij met de bezem door het team gaat. De kwalificatie in Bahrein was het eerste echte meetpunt en met een achterstand van drie tienden op polesitter Max Verstappen, is het team redelijk tevreden. Desondanks moet de formatie uit Maranello niet alleen naar voren kijken, want Fernando Alonso heeft laten zien dat de Aston Martin ook over de nodige racepace beschikt.

Hoge bandenslijtage

Bij SpeedWeek.com gaat Vasseur in de op kansen van Ferrari tijdens de Grand Prix van Bahrein. "In de race moeten we alles goed doen en de bandendegradatie onder controle hebben", zo luidt het credo voor de eerste race. Wel staat de ontwikkeling voor Vasseur centraal en een slecht resultaat in Bahrein, zegt volgens hem dan ook niet alles. "We hebben enkele goede racesimulaties gehad. Maar het is een lang seizoen en de race hier in Bahrein, is slechts de eerste stap op een lange weg", zo legt de 54-jarige Fransman uit.

Setje softbanden gespaard

Charles Leclerc zal vanmiddag starten vanaf de derde plek en de Monegask stapte tijdens Q3 al vroegtijdig uit zijn auto. Het team wilde daarmee een setje softbanden uitsparen voor de race. "Starten vanaf de tweede rij is eigenlijk een goed resultaat, aangezien Charles de enige coureur is met een extra set verse banden", zo hoopt Vasseur de bandenslijtage te tackelen. De race moet nog worden verreden, maar voorlopig is Vasseur blij met de resultaten tot nu toe. "Maar uiteindelijk hebben we een goed resultaat behaald in de kwalificatie. We stonden zowel in Q1 als Q2 op de eerste plaats", aldus de teambaas.