Het Formule 1-team van Mercedes lijkt ook dit seizoen weer grote problemen met de auto te hebben. Volgens teambaas Toto Wolff is er nog geen reden om koppen te laten rollen, maar zou hij zelf de eerste zijn als het zover zou komen.

Mercedes gooide afgelopen jaar hoge ogen met het unieke concept van de W13, maar in de praktijk bleek dit op papier uitstekende idee al snel niet tot zijn recht te komen. Het werd een seizoen om snel te vergeten voor de Zilverpijlen, met slechts één overwinning in Brazilië. Toch hield men vast aan het concept voor dit jaar, maar ook de W14 kent vooralsnog veel problemen. Lewis Hamilton liet onlangs optekenen graag te willen dat Mercedes een andere weg inslaat, en ook Wolff vertelde dat het team dit concept opzij moet schuiven om weer competitief te worden.

Niet goed genoeg

"Ik denk niet dat dit pakket uiteindelijk competitief gaat worden", wordt Wolff geciteerd door Planet Sport. "We hebben onze best gedaan in de winter en nu moeten we opnieuw de koppen bij elkaar steken, gaan zitten met de engineers en onszelf afvragen welke weg we in willen slaan qua de ontwikkeling zodat we races kunnen winnen. We halen onze doelen, dat is waarom we het hebben geprobeerd. Maar het moment komt dat de stopwatch erbij komt kijken en dat laat zien dat we niet goed genoeg zijn."

Infrastructuur Mercedes

Gevraagd naar of Wolff de infrastructuur binnen Mercedes niet eens onder de loep moet nemen, klinkt het: "Als team verwijten we het probleem en niet de mensen. Ik heb verantwoordelijkheden, dus in dat opzicht zou ik mezelf moeten ontslaan. Afgelopen jaar zaten we er naast. We dachten dat we het op konden lossen door aan het concept vast te houden, maar dat is niet gelukt. We moeten onze aandacht verschuiven naar wat volgens ons de juiste richting is."

