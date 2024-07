Sergio Pérez maakte opnieuw een teleurstellende race mee tijdens de F1 Grand Prix van België. Waar de coureur van Red Bull Racing eerst zo populair leek in zijn thuisland, begint nu ook de Mexicaanse media hem te bekritiseren. 'Van slecht naar slechter', klinkt het.

Het is een cruciale dag voor Pérez, want volgens de verhalen zullen hoofdadviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner vandaag in de Red Bull-fabriek in Engeland beslissen over zijn toekomst. De Oostenrijkse renstal heeft een aantal opties. Zo kan Pérez aanblijven, ondanks het feit dat hij de laatste acht Grands Prix niet in de top zes is gefinisht, waardoor McLaren de kans heeft gekregen om de voorsprong van Red Bull te verkleinen tot 42 punten, maar hem vervangen met Daniel Ricciardo of Liam Lawson valt ook onder de mogelijkheden. De twee coureurs uit Oceanië doen aankomende woensdag een filmdag met de VCARB01 op het circuit van Imola. Het zou een soort sollicitatiegesprek zijn voor het stoeltje naast Max Verstappen.

De mal en peor

Pérez kwalificeerde zich op het Circuit de Spa-Francorchamps eindelijk vooraan het veld. Na de gridstraf van zijn teamgenoot mocht hij vanaf de eerste startrij beginnen naast poleman Charles Leclerc. De man uit Guadalajara verloor in La Source direct de tweede plaats aan Lewis Hamilton en zou gedurende 44 ronden in de Ardenne steeds verder terugzakken. Hij kwam als achtste aan de finish, opnieuw achter de Mercedessen, de McLaren, de Ferrari's en Verstappen. Uiteindelijk werd het P7 na de diskwalificatie van Russell.

De Mexicaanse media was niet te spreken over het optreden van Pérez. 'De mal en peor', schreef Esto, een van de grootste sportnieuwsplatforms van het Latijns-Amerikaanse land. Naar het Nederlands vertaald, betekent dat 'van slecht naar slechter'. Ze waren niet onder de indruk van zijn achtste finishplek. 'Checo Pérez vervolgde zijn vrije val in het Formule 1-seizoen van 2024. Noch de geweldige positie die hij binnensleepte in de kwalificatie, noch de positieve herinneringen die hij heeft aan Spa-Francorchamps, waren genoeg voor de Mexicaanse coureur om op het podium terecht te komen in de Belgische Grand Prix. Van tweede naar achtste gaan, een reflectie van hoe zijn laatste races zijn verlopen. Dit is nu al zijn negende Grand Prix op rij zonder podiumfinish,' werd er verder geschreven.

