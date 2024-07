Carlos Sainz lijkt binnenkort zijn handtekening te gaan zetten bij het Williams F1-team. De Spanjaard heeft zelf ook de geruchten gelezen en reageerde tijdens het Grand Prix-weekend in België.

De Ferrari-coureur weet al een half jaar lang dat hij opzoek moet naar een nieuwe werkgever. Tijdens de winterstop werd namelijk aangekondigd dat Lewis Hamilton zijn stoeltje zal overnemen bij de Scuderia vanaf 2025. Afgelopen februari waren er nog maar zeven coureurs bevestigd voor volgend seizoen en dus waren er nog dertien zitjes vrij. Nu zijn dat er nog maar vijf. Alpine hoopt Sainz te overtuigen met een Mercedes-motordeal, terwijl Sauber hem wel ziet zitten vanwege zijn ervaring ter voorbereiding op het Audi-project. Mercedes en Red Bull Racing worden overigens ook niet uitgesloten, als Andrea Kimi Antonelli niet klaar is voor de Formule 1 en Sergio Pérez de laan wordt uitgestuurd. Maar alles wijst momenteel op een overstap naar Williams.

Erg complexe rijdersmarkt

"Volgens mij heeft Williams zich altijd op een goede positie bevonden, maar datzelfde kan je ook zeggen over de andere teams," begon Sainz tegenover de aanwezige media op Spa-Francorchamps. "Zoals jullie weten, heb ik namelijk genoeg opties, maar we gaan het zien. James is er erg uitgesproken over geweest over het feit dat hij mij in de Williams wil hebben, en zoals jullie weten ben ik een groot fan van hem en zijn werkwijze en de manier waarop hij het team vooruit pusht. Dus, het is geen geheim dat ik het erg goed kan vinden met James."

Williams is echter niet het enige team dat de handtekening van Sainz wil scoren. Ook Alpine en Sauber-Audi jagen nog op de Madrileen. "Het voelt als een voorrecht om zo hoog aangeschreven te staan bij deze teams, om zulke positieve opmerkingen van hen te krijgen. Ik voel me haast vereerd door deze positieve wil van die teams en ik kan hen alleen maar bedanken voor hun geduld en hun bereidheid om mij een contract aan te bieden. Maar de rijdersmarkt is erg complex, het is een zeer ingewikkelde situatie, en dat is precies waarom ik aan het wachten ben om te zien hoe de toekomst van ieder team uitpakt. En zoals jullie zien, elke week voel ik dat ik er juist aan doe door te wachten, want iedere week weet je weer iets anders over ieder team."

