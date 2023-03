Stuart Hodge & Brian van Hinthum

Zondag 5 maart 2023 10:34 - Laatste update: 10:35

Ted Kravitz heeft zich opnieuw niet erg populair gemaakt bij één van de coureurs op de grid. De Sky Sports-presentator beledigde Valtteri Bottas wegens zijn verschijning op donderdag in de paddock, maar had geen rekening gehouden met een medische conditie van de Fin. Daarvoor biedt de analist nu zijn excuses aan.

Het is niet de eerste keer dat Kravitz vreemd praat over een coureur. Vorig seizoen nog lag hij met Max Verstappen overhoop, wat zorgde voor een boycot van Sky Sports door de Nederlander. Tijdens Ted's Notebook, het programma waarbij de reporter op eigen wijze de race van daarvoor doorloopt, ging Kravitz volgens Verstappen over de schreef in zijn opmerkingen over de Nederlander. Het lag in principe niet alleen aan dat specifieke moment, maar was vooral de druppel die de emmer deed overlopen. De wereldkampioen zou zich al vaker hebben gestoord aan de in zijn ogen denigrerende opmerkingen die regelmatig over hem worden gemaakt.

Artikel gaat verder onder video

Stom en ongevoelig

Uiteindelijk werd de lucht geklaard tussen de Nederlander en Sky Sports, maar een beste beurt van Kravitz was het in ieder geval niet. Dit keer is de analist niet al te best uit de verf gekomen ten opzichte van Bottas. Kravitz zou commentaar gemaakt hebben op de verschijning van de Fin, terwijl hij niet op de hoogte was van het feit dat Bottas eerder dicht tegen een eetstoornis aan zat. "Ik wil graag even wat tijd besteden om jullie te vertellen hoe stom en ongevoelig ik deed terwijl ik bepaalde dingen niet wist over Valtteri Bottas op donderdag", begint hij in zin Ted's Notebook.

Excuses aan Bottas

Hij vervolgt over het verhaal: "Ik zag hem en ik had hem niet gezien tijdens het testen. Hij had wat gewicht verloren rondom zijn kaak en ik was best verbaasd. Ik zei: 'Oh wow, je ziet er zo dun uit. Zoals mijn moeder nu zou zeggen, zou je wat meer moeten eten. Je ziet er dun uit.' Hij zei iets als: 'Nee, ik ben dun en gezond.' Toen hij gezond zei, vond ik dat een vreemd ding om te zeggen. Later maakt iemand mij duidelijk over het interview van eerder dit jaar dat ik niet gezien had. Daarin praatte hij over het verleden - volgens mij 2014 - waarin hij vertelde dichtbij een eetstoornis te zitten. Hij had zoveel dieet gedaan dat hij ongezond was en gewicht verloor. Ik voelde mij verschrikkelijk omdat ik grappen over hem maakte. Als ik hem zie zal ik het duidelijk maken en excuses maken voor elke belediging die ik heb gedaan", besluit hij.

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.