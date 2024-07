'Red Bull wil Ricciardo promoveren, of vervangen door Lawson'

Niet alleen Sergio Pérez, maar ook Daniel Ricciardo staat dit seizoen behoorlijk onder druk. Nieuwe geruchten beweren dat de toekomst van Ricciardo of bij Red Bull Racing ligt als teamgenoot van Max Verstappen, of dat hij een ander team moet gaan zoeken. Een toekomst bij Visa Cash App RB lijkt geen optie te zijn.

Volgens Motorsport.com is de toekomst van Ricciardo nog zeer onduidelijk, zoals dit ook voor Pérez zou gelden. "Een van Daniel Ricciardo, Liam Lawson of Yuki Tsunoda wordt waarschijnlijk gepromoveerd om Pérez te vervangen na de zomerstop als Red Bull besluit dat het niet verder kan met de huidige rijdersbezetting bij het topteam."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van België

Red Bull wil Ricciardo promoveren of uit zijn stoeltje zetten

Voor Red Bull zou de keuze simpel zijn: of Ricciardo promoveert naar Red Bull om Pérez te vervangen, of hij wordt bij Visa Cash App RB vervangen door Lawson. "Ricciardo staat ondertussen ook onder aanzienlijke concurrentiedruk nadat tijdens de Hongaarse ronde van afgelopen weekend bleek dat Red Bull ervoor zal kiezen om hem terug te promoveren naar het hoofdteam in plaats van Pérez of om hem van RB te halen ten gunste van Lawson."

Gerelateerd