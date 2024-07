Zondag staat op Circuit Spa-Francorchamps de Grand Prix van België op het programma en het belooft een spannende race te worden in de Ardennen. De FIA heeft de definitieve startopstelling twee uur voor het doven van de lichten naar buiten gebracht en daarop zien we geen verrassingen.

Op zaterdag werd zoals gebruikelijk de kwalificatie gereden en in Spa was het - zoals we inmiddels wel gewend zijn - een behoorlijk natte bedoeling. Heel de kwalificatie werd verreden onder verraderlijke en natte omstandigheden en voor de fans op en rondom het circuit was het natuurlijk verre van een pretje in de gure Belgische omstandigheden. Max Verstappen liet nog maar eens zien waar hij toe in staat is op een natte baan en de drievoudig wereldkampioen pakte de pole position op één van zijn favoriete circuits. Door een wisseling van zijn ICE, daarmee over de limiet van wat toegestaan is, start hij echter vanaf P11.

De definitieve startopstelling

Zo valt dat ook te zien op de definitieve startopstelling voor de race van 15:00 uur. Het betekent dat Charles Leclerc - op zaterdag goed voor P2 - vanaf pole position mag beginnen op Spa. Hij krijgt op de eerste startrij gezelschap van een andere Red Bull met de geplaagde Sergio Pérez achter het stuur. Daarachter zijn het Lewis Hamilton en de favorieten van McLaren met Lando Norris voorop. Zij worden gezien als de favoriet voor de droge race. George Russell completeert de top zes. Zhou Guanyu kreeg drie plekken straf en begint als negentiende, terwijl Yuki Tsunoda een magere straf van zestig plekken kreeg na alle veranderingen die het team doorvoerde aan zijn auto dit weekend. Hij begint dus - niet geheel opmerkelijk - vanaf P20.

De definitieve startopstelling voor de Grand Prix van België die om 15:00 uur van start gaat op Spa-Francorchamps! Geen wijzigingen. pic.twitter.com/cakrCf2gd0 — GPFans NL (@GPFansNL) July 28, 2024

