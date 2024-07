Tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije kwamen Lewis Hamilton en Max Verstappen in botsing met elkaar, waarbij de FIA beoordeelde dat het een race incident was. Hamilton stelde dat hij als enige controle had over zijn auto en Verstappen zich tevens niet gedroeg als een wereldkampioen. Daar heeft Verstappen wel wat over te zeggen.

Hamilton heeft donderdag laten weten dat hij vond dat alleen hij controle had over zijn auto tijdens het incident met Verstappen in Hongarije. In gesprek met Viaplay laat Verstappen duidelijk merken zich niet zoveel druk te maken over wat Hamilton, de media of andere mensen zeggen. "Niet lezen, niet naar luisteren. Gewoon lekker je ding doen. Voor mij wel [de tactiek], in ieder geval. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen mening en ze doen ook allemaal maar lekker hun ding. Ik ga lekker naar huis, ik doe mijn ding. Het was wel fijn om ook even in Monaco te zijn."

Verstappen reageert op uitspraken Hamilton

Hamilton was tevens van mening dat Verstappen zich zou moeten gedragen als een drievoudig wereldkampioen, iets wat hij afgelopen weekend volgens de Brit niet deed. "Weet je wat het is? Iedereen kan zijn mening hebben. Dat is allemaal prima, maar daar kan ik niks mee. Dat is ook niet mijn probleem. Je hoeft er ook niet heel lang over te lullen. Het is allemaal opgelost en we gaan er gewoon weer door."

