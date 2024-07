Verstappen topt VT3 in Spa-Francorchamps die grotendeels stillag

Max Verstappen wist de natte laatste training op Spa-Francorchamps met een 2:01.565 als snelste af te sluiten, een sessie die uiteindelijk grotendeels stillag. Oscar Piastri zette zijn McLaren op P2, gevolgd door Pierre Gasly.

Het raceweekend in de Belgische Ardennen werd vrijdag met de eerste twee vrije trainingen geopend. Verstappen wist die openingssessie met een 1:43.372 als snelste te af te sluiten, met Oscar Piastri en Alexander Albon daarachter. Lando Norris had de eer om de tweede training te toppen met een 1:42.260 achter zijn naam, met daarachter teamgenoot Piastri en Verstappen op P3.

Artikel gaat verder onder video

Glibberen en glijden in openingsfase

Niet voor het eerst dit seizoen speelden de weergoden een belangrijke rol. Zo was het zaterdagochtend al hier en daar aan het druppelen rondom Spa-Francorchamps. Aan het begin van VT3 was het ook aan het regenen, waarbij het een graad of 18 Celsius was. Verstappen opende de dans en ging als eerste de baan op met de intermediates op zijn RB20 geschroefd. De mannen van Kick Sauber kozen echter voor de full wets en dat had te maken met een bui die vijf à tien minuten na de start van de sessie werd verwacht. Daniel Ricciardo meldde tijdens zijn opwarmronde direct problemen aan zijn VCARB. Zo voelde het stuur erg zwaar aan en vermoedde hij dat de hydrauliek hem in de steek liet, al kreeg hij van zijn engineer te horen dat er op de data niets vreemds te zien was. Niet veel later haalde het team de Australiër toch naar binnen om de boel te controleren.

Code rood: Stroll plant AMR24 in de bandenstapels

Na zo'n twaalf minuten was het Lance Stroll die de controle van zijn Aston Martin verloor bij ingaan van Eau rouge/Raidillon. De 25-jarige Canadees reed over de natte kerbstones heen, kwam daardoor buiten de baan terecht en klapte met zijn linker voorband in de bandenstapels. Daardoor lag de training zo'n 10 minuten stil en de sessie was voor Stroll voorbij. Toch waren er meerdere coureurs die even een momentje hadden. Zo kwam Verstappen kortstondig buiten de baan en Norris en Yuki Tsunoda reden door het grind bij Les Combes.

Stroll hit the barriers after aquaplaning through Raidillon



Lance is out of the car and okay 👍#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/IDgSujSmHc — Formula 1 (@F1) July 27, 2024

Code rood door weersomstandigheden

Nadat de bolide van Stroll was weggehaald en met nog 39 minuten te gaan werd de baan weer vrijgegeven, maar het hele veld bleef in de pitbox staan. Het was dermate hard aan het regenen dat de coureurs en de teams het wel even prima vonden en aan het wachten waren op betere baancondities. Met nog 25 minuten te gaan werd wederom de rode vlag gezwaaid en dat had alles te maken met de regen, die aan bleef houden. Safety car-coureur Bernd Mayländer werd vervolgens de baan opgestuurd om de condities te testen.

Here we go then... two minutes of the session remain #F1 #BelgianGP pic.twitter.com/yur4Ex0qfR — Formula 1 (@F1) July 27, 2024

Toch nog wat actie op de baan?

In de absolute slotfase en met nog zes minuten te gaan trokken enkele coureurs hun handschoenen en balaclava's aan, maar op dat moment was er nog geen bericht vanuit de FIA dat de sessie nog werd hervat. Uiteindelijk mochten de coureurs nog om 13:28 uur lokale tijd de baan op en daardoor was er nog ruimte om de proefstarts uit te voeren. Ocon, Bottas, Hülkenberg, Ricciardo, Tsunoda, Zhou, Magnussen en Sainz lieten zich nog even zien in de slotfase, waarbij de Spanjaard in Bruxelles nog even door het grind ging. Voor de tijden maakte het uiteindelijk niets meer uit, want Verstappen met het vallen van de vlag nog altijd de snelste.