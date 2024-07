Het ziet ernaar uit dat we een natte kwalificatie voor de F1 Grand Prix van België gaan krijgen. Het meteorologisch centrum van onze zuiderburen meldt zelfs dat de regenkans maar liefst 100 procent is tijdens de sessie die de startgrid moet bepalen.

Wanneer het Formule 1-circus op het Circuit de Spa-Francorchamps is, dan speelt het weer bijna altijd wel een rol. Het kan vaak regenen in de Ardennen en dat gaat ook dit weekend niet anders zijn. De vrijdag was wel droog tijdens de eerste vrije trainingen. Max Verstappen was het snelst tijdens de eerste sessie, maar uiteindelijk stond Lando Norris bovenaan in Vrije Training 2 op twee tienden voorsprong van teamgenoot Oscar Piastri en titelrivaal Verstappen. De vraag is of McLaren ook de overhand zal hebben in natte weersomstandigheden.

100 procent

Het meteorologisch centrum in Stavelot, het dorpje dat aan de zuidkant grenst van het circuit, verwacht dat de kans op regen tussen 14:00 en 17:00 uur 100 procent is met temperaturen van 17°C. De kwalificatie staat om 16:00 uur op de planning. Als we dan kijken naar de radar op dit moment, dan zouden we de eerste druppels rond 12:30 uur kunnen verwachten, precies wanneer Vrije Training 3 van start moet gaan, maar ook nu in de slotfase van de Porsche Supercup-kwalificatie regent het al. Na 17:00 uur koelt het af naar 16°C en blijft de kans op regen 100 procent. De windsnelheid gaat omhoog van 15 naar 20 kilometer per uur.

We gaan een natte kwalificatiedag tegemoet op het Circuit de Spa-Francorchamps... 🌧️#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/C9iksQ5ZaY — GPFans NL (@GPFansNL) July 27, 2024

Wat gebeurt er eigenlijk als er teveel water op de baan ligt om te kwalificeren? Stel Q1, Q2 en Q3 gaan niet door, dan heeft de FIA drie opties: de kwalificatie kan worden uitgesteld naar de zondagochtend, zoals dat is gebeurd in Japan in 2004 en 2010, of de rondetijden van Vrije Training 3 of een van de trainingssessies van de vrijdag zal de startgrid bepalen, of de kampioenschapsstand wordt gebruikt om de volgorde van de startopstelling te bepalen. Tijdens de race van morgen wordt er gewoon weer zonneschijn verwacht.

