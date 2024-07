Red Bull Racing maakte een vrijdag voor de F1 Grand Prix van België mee met weinig problemen. Max Verstappen zit dichtbij de McLarens op zijn favoriete circuit en blikt terug op de eerste vrije trainingen.

Verstappen was het snelst van iedereen rond Circuit de Spa-Francorchamps tijdens Vrije Training 1. Dankzij een 1:43.372 stond de Nederlander bovenaan de tijdenlijst, maar er werd met veel benzine aan boord gereden, want niemand anders kwam in de buurt. Oscar Piastri werd tweede in VT1 met meer dan een halve seconde achterstand, terwijl de Williams van Alexander Albon zich op de derde stek bevond. In Vrije Training 2 was het een McLaren één-twee met Lando Norris vooraan na het klokken van een 1:42.260. Piastri en Verstappen stonden iets meer dan twee tienden daarachter. Sergio Pérez kwam niet verder dan de negende positie en was meer dan een seconde langzamer dan zijn teamgenoot.

Doorgevoerde veranderingen moeten samenkomen

"We hebben behoorlijk wat dingen geprobeerd, de auto steeds anders afgesteld en getest," liet Verstappen weten. "Het is typisch Spa, waar je natuurlijk sector één en drie hebt waar je de topsnelheid wilt en dan een hele lange middelste sector waar je downforce wilt. Het is altijd lastig om de juiste balans te vinden als je een paar dingen probeert om te zien wat beter is. We zijn vrij positief begonnen en hebben een aantal dingen om aan te werken vanuit VT2, dus daar moeten we naar kijken. Hopelijk komen alle veranderingen die we hebben doorgevoerd samen, vooral omdat ik vanwege de motorstraf naar achteren wordt gezet voor de start van de race. We zullen echter proberen dit zoveel mogelijk te optimaliseren. Natuurlijk wil je altijd een goede kwalificatie, maar de race is onze focus."

Onbekende factoren

Pérez verklaart de achterstand die hij had op Verstappen: "Tijdens de trainingssessies hebben we gespeeld met de set-up, maar we hebben nog niet alles uit de auto kunnen halen. Het team heeft veel informatie kunnen verzamelen, aangezien beide auto's behoorlijk anders reden om veel analyses te kunnen doen voor de strategie. Het wordt een interessant weekend, de kwalificatie kan nat zijn, terwijl de zondag er momenteel juist weer droog uitziet. Er zijn verder in het weekend nog een boel onbekende factoren, dus we moeten ertoe in staat zijn ons aan te kunnen passen."

