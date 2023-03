Brian Van Hinthum

Zaterdag 4 maart 2023 20:08

Lance Stroll zit dit weekend gewoon in de Aston Martin tijdens de eerste Grand Prix van het seizoen, maar het had ook zomaar kunnen zijn dat de Canadees vanaf de zijlijn moest toekijken. Stroll brak enkele weken terug nog beide polsen tijdens een fietsincident en nu onthult hij dat hij zelfs nog een ander bot in zijn lichaam had gebroken.

Stroll moest tijdens de wintertests in Bahrein toekijken vanaf de zijlijn nadat hij tijdens het trainen voor het nieuwe seizoen met de fiets een ongeluk had gehad, waardoor hij allebei zijn polsen brak. Het leek lange tijd vrij aannemelijk dat de Canadees ook tijdens de opener van het nieuwe seizoen noodgedwongen vanaf de zijkant moest toekijken met zijn blessure. Ondertussen werd Felipe Drugovich door het team klaargestoomd om mogelijk de plek van Stroll in te nemen tijdens de opener van het nieuwe seizoen, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig.

Twee weken geleden

Na een intensief en snel revalidatieproces kon Stroll dit weekend gewoon plaatsnemen in zijn Aston Martin, al bleek op sommige momenten wel dat het allemaal niet van harte ging. Zo liet hij tijdens de vrije trainingen doorschemeren dat hij moeite had met bepaalde stuurbewegingen. De jonge coureur onthult nu dat zijn polsen niet de enige gebroken botten in zijn lichaam zijn geweest. "Het is behoorlijk bizar geweest. Precies twee weken geleden was mijn fietsongeluk. Het is nu twaalf dagen sinds de operatie", begint de Canadees.

Gebroken teen

Stroll vervolgt: "Ik kwam een week geleden uit het ziekenhuis en kon mijn handen niet bewegen. Ik kon niet lopen, want ik had mijn teen gebroken", onthult Stroll. "Bahrein leek op dat moment heel ver weg. Ik dacht dat het licht aan het einde van de tunnel heel ver weg was op dat moment." Stroll bevestigt dat het om de teen in zijn rechtervoet gaat, waarmee hij dus gas moet geven. "Vandaag heb ik voor het eerst het gevoel dat ik kan lopen en mijn teen goed genoeg is. In de auto doet het geen pijn, op een paar hobbels na. Ik voel me elke dag beter. Ik doe een hoop fysio, leg ijs op mijn polsen en elke dag ga ik zo'n tien procent vooruit."

