Sergio Pérez lijkt zich niet druk te maken om een mogelijk vertrek bij Red Bull Racing. De Mexicaan vertelt dat hij dit weekend in België iets aan zijn auto gaat veranderen, wat de rest van het seizoen voor zijn kant van de garage kan "transformeren."

Het Formule 1-weekend in België is een zeer belangrijke voor Sergio Pérez. De Mexicaan presteert de afgelopen weken ondermaats, wat erin heeft geresulteerd dat Red Bull-topman Helmut Marko en teambaas Christian Horner in de zomerstop gaan evalueren of ze verder gaan met de 34-jarige coureur, of dat er een nieuwe rijder naast Max Verstappen wordt gezet voor het restant van het seizoen. Pérez zelf lijkt in ieder geval te geloven in een goede afloop.

Seizoen transformeren

"Op vrijdag waren we de snelste auto [in Hongarije] en op zondag ondervonden we natuurlijk nadeel van mijn fout in de kwalificatie", vertelt Pérez op de mediadag in België. "Ik denk dat er veel positieve dingen uit Hongarije te halen zijn. We hebben veel geleerd en deden dingen beter. We gaan hier met een iets andere specificatie rijden, en hopelijk bouwen we daarmee momentum op. We hebben een aantal dingen gevonden die net niet helemaal lekker werkten die potentieel ons seizoen kunnen transformeren in de komende races."

Kaarten tegen de borst

Die laatste uitspraak klinkt veelbelovend, maar Pérez houdt zijn kaarten tegen de borst: "De auto was absoluut iets puntiger, we veranderen dit weekend ook weer dingen", vervolgt hij. "Hopelijk voelt de auto dan beter. Ik kan niet te veel in detail treden, maar het is iets om het gevoel met de auto te verbeteren. Als het werkt, top, als het niet werkt, ik denk dat we in Hongarije ook al goede stappen vooruit hebben gezet."

