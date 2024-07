De zomerstop is na een voorbijgevlogen eerste seizoenshelft gearriveerd. Na de race op Spa-Francorchamps zal het allemaal enorm snel gaan met de tweede seizoenshelft en gaan we in één ruk door naar de laatste race van het jaar. Naar welke zaken moeten we nog allemaal uitkijken richting de tweede helft?

Aan het begin van het seizoen leek het er even behoorlijk op dat we op herhaling gingen van 2023 en we een jaargang voorgeschoteld zouden krijgen met een zeer dominante Red Bull en Max Verstappen, waarbij de spanning ver te zoeken zou zijn. Inmiddels blijkt niets minder waar en hebben we toch een seizoen gekregen om van te smullen. Red Bull en Verstappen hebben het steeds lastiger en lastiger, iets dat in Hongarije en België bewezen werd nadat het team gewapend met upgrades toch er amper aan te pas kwam. Aan de andere kant hebben we McLaren, dat momenteel over de snelste auto lijkt te beschikken, en het team van Mercedes dat ook bezig lijkt te zijn aan een soort wederopstanding. Kortom: genoeg te beleven nog in het restant van het seizoen.

Verstappen heeft het lastig: wordt hij bedreigd?

We hebben tijdens de Grand Prix van Hongarije allemaal van dichtbij kunnen zien dat Max Verstappen niet lekker in zijn vel zit richting het einde van de eerste seizoenshelft. Daar waar de drievoudig wereldkampioen aan het begin van het seizoen met twee vingers in de neus naar nummer vier leek te kunnen cruisen, hebben de McLarens een flinke inhaalslag gemaakt en lijkt het de Nederlander niet bepaald meer voor de wind te gaan. Sterker nog: de Red Bull lijkt steeds minder te worden ten opzichte van de rest van het veld. In Hongarije hoopte men aan de hand van een aantal gerichte upgrades de voorsprong op de rest van het veld opnieuw uit te breiden, maar in Boedapest leek juist het tegenovergestelde te gebeuren: problemen dus.

Gelukkig voor Verstappen heeft de concurrentie ook bepaalde delen van het seizoen lopen slapen. Zo is het team van McLaren op het begin van het jaar niet helemaal wakker geweest, terwijl men bij Ferrari nu juist door een lastige fase van het seizoen lijkt heen te gaan. Desalniettemin was de Grand Prix van Hongarije toch ergens wel zorgelijk. Het was vrij duidelijk dat het team en Verstappen bij de nodige tegenslagen ineens een stuk minder soepel met elkaar omgaan en dat de wereldkampioen ook zelf het hoofd wat minder koel weet te houden als het allemaal wat minder gemakkelijk gaat. Ook in België ging het vanaf P11 niet zo gemakkelijk als in voorgaande jaren en moest hij genoegen nemen met P4. Het wordt dus ondanks de riante voorsprong van Verstappen interessant om te zien of deze nog tot een spannend slot gaat zorgen in de strijd om de titel. Zeker met de momenteel zeer snelle McLarens en het aanhakende Mercedes.

De strijd om de constructeurstitel

Daarmee komen we automatisch bij het andere kampioenschap uit: de strijd om de constructeurstitel. Bij het team van McLaren gaat het momenteel allemaal heel erg voor de wind en de renstal die zo matig begon aan het jaar is ineens opgeklommen naar de tweede plek in het wereldkampioenschap voor constructeurs. Met name door de zeer tegenvallende prestaties van Sergio Pérez is het daar een stuk spannender dan in de titelrace bij de coureurs. Het gat tussen Red Bull en McLaren is inmiddels nog maar 42 punten en daarmee hijgen de papayagekleurde bolides in de nek van de energiedrankjesfabrikant. Men beschikt met Norris en Oscar Piastri over twee uitstekende coureurs, al moet men wel beter leren omgaan met de tactische keuzes die een kampioenschapskandidaat moeten maken om prijzen te pakken. Dat gaat nog altijd niet even soepel, zoals we zagen in Hongarije. Als ze dat weten bij te schaven, bestaat er zeker een kans dat het Britse team de Oostenrijkers kan gaan verslaan voor de titel. Ook het team van Ferrari bungelt daar slechts 21 punten onder, al moeten zij wel écht uit een ander vaatje gaan tappen na de zomerstop willen zij nog een bedreiging vormen.

Silly Season 2025

Voorlopig is het smullen geblazen wat betreft Silly Season richting volgend seizoen. Na de aankondiging van Lewis Hamilton aan het begin van het jaar, is het balletje al snel gaan rollen met de stoelendans. We wisten vooraf al dat het een bewogen jaar ging worden met alle contracten die na 2024 afliepen en voorlopig stelt het allemaal nog niet teleur. Inmiddels zijn er na de aankondiging van Carlos Sainz bij Williams driekwart van de stoeltjes in de koningsklasse voor volgend seizoen bezet. Het betekent dat er officieel nog vijf gewilde plekken te vergeven zijn voor de grid van de Formule 1 volgend seizoen, waarbij er nog van alles mogelijk is.

Zo hebben Mercedes, Alpine, Racing Bulls, Haas en Sauber nog zitjes ter beschikking. Andrea Kimi Antonelli, Jack Doohan, Liam Lawson, Esteban Ocon en Valtteri Bottas gelden respectievelijk bij die teams tot de favorieten om die vacante plekken op te vullen, al liggen er overal meerdere kapers op de kust. Het wordt dus uiterst interessant om te zien hoe de grid voor 2025 gedurende de laatste maanden van het seizoen gevuld gaat worden. Wordt ongetwijfeld vervolgt.

Diverse relletjes

Daar waar we in 2023 toch veel tekort kwamen wat betreft de relletjes op en naast de baan, worden fans van soapachtige taferelen in 2024 op hun wenken bediend. Het jaar begon natuurlijk met de hele Red Bull Racing-soap en eigenlijk het hele jaar blijft het onrustig binnen het team. Op dit moment lijkt Verstappen verre van tevreden en dat laat hij ook voor het oog van de hele wereld blijken. Daarbij moet zelfs goede vriend Gianpiero Lambiase het te verduren krijgen. Hoe gaat dat zich ontvouwen in de rest van het seizoen? Ook binnen het team van McLaren bleek dat de zaakjes niet helemaal op orde waren met de mislukte tactiek in Hongarije, die voor de nodige scheve gezichten zorgde in beide kanten van de garage. Ook bij Mercedes ging het allemaal verre van soepel in België en men had daardoor met een zeer geïrriteerde Lewis Hamilton te maken. Het is een voorbode voor wat er nog te wachten staat tijdens de rest van dit seizoen en we gaan ongetwijfeld nog de nodige relletjes op én naast de baan zien.

