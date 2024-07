Oscar Piastri won zondag zijn eerste F1-race door de Grand Prix van Hongarije op zijn naam te schrijven. De Australiër versloeg teamgenoot Lando Norris en Mercedes-coureur Lewis Hamilton en was na afloop logischerwijs erg blij, ondanks dat hij ook moest reageren op de team orders van McLaren voor Norris.

In gesprek met Nico Rosberg laat Piastri weten dat hij blij is met zijn eerste zege in F1. "Dit is heel speciaal, een dag waar ik van droomde: op het hoogste treetje staan van het podium in F1. Het was even wat lastig aan het einde, maar ik had mezelf dankzij een goede start in de juiste positie gebracht. Ik wil het team bedanken voor een fantastisch weekend en een fantastische auto. Het is fantastisch om te racen met McLaren, dus ik kan ze niet genoeg bedanken. Ze hebben mij de kans gegeven om in F1 te rijden en om na achttien maanden al een zege te hebben is fantastisch." Piastri heeft complimenten in huis voor de auto van McLaren. "Het is een beest momenteel. De auto is overal snel en we hadden het vandaag onder controle. We hebben de race goed kunnen controleren met twee auto's en dat is fantastisch."

Piastri over team order McLaren aan Norris

Norris had meer dan twintig rondjes lang geen zin om de positie aan Piastri terug te geven, maar deed het uiteindelijk toch. Piastri was, zo geeft hij toe, wel even bang dat hij dat niet meer ging doen. "Hoe langer het duurde, hoe nerveuzer is werd. Het is goed uitgevoerd door het team en het was ook het juiste door de goede start. Door de verschillende strategieën was het tijdens de laatste stint lastig, maar ik zat op de juiste plek om het af te maken." Piastri hoopt ook dat dit niet zijn laatste F1-zege is en dat er nog veel gaan volgen. "Ik hoop het. We hebben nog wat dingen om aan te werken, maar deze overwinning ga ik van genieten. McLaren heeft mij een fantastische auto gegeven en daar kan ik ze niet genoeg voor bedanken. Ik doe mij best en leer tijdens elke race. Ik hoop dat er nog veel zeges komen."

