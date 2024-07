Sergio Pérez zijn toekomst bij het team van Red Bull Racing lijkt aan een zijden draadje te hangen en de Mexicaanse coureur zou na de Grand Prix van België zomaar zijn stoeltje kunnen verliezen. Ralf Schumacher vindt dat het tijd is voor het team om afscheid te nemen van de kwakkelende coureur

Pérez heeft bij het team van Red Bull door de jaren heen wel vaker een mindere periode laten zien, maar wat de man uit Guadalajara de afgelopen tijd laat zien, spant echt de kroon. Pérez komt eigenlijk al raceslang niet meer in het stuk voor en blijft de ene na de andere flater op de mat leggen. Dat alles gebeurt tot overmaat van ramp ook nog eens vlak nadat Red Bull hem beloond heeft met een nieuw contract voor de komende twee seizoenen. Desalniettemin is de toekomst van de routinier bij het team allerminst zeker: volgens diverse berichten zou Red Bull namelijk middels een speciale clausule na de Grand Prix van België afscheid van hem kunnen nemen.

Crash zaterdag

Dus is het duidelijk wat Pérez moet doen: presteren. In Hongarije is de Mexicaan echter met het tegenovergestelde begonnen op de zaterdag. Tijdens de verraderlijke omstandigheden op de Hungaroring verloor hij de controle over de bolide en parkeerde hij zijn wagen in de muur. Het betekent dat hij op zondag weer vanaf een totaal ongewenste startpositie moet beginnen aan de Grand Prix van Hongarije. Bovendien leek het erop dat hij flink wat schade gereden had aan zijn wagen, waarbij mogelijk zijn versnellingsbak cruciaal beschadigd is. Bovendien zal de schade met het oog op de budgetcap opnieuw voor een hoop hoofdpijn zorgen in Milton Keynes. Opnieuw geen beste beurt voor Pérez, die toch meer en meer moet gaan vrezen voor zijn toekomst binnen het team.

Ferme kritiek

Volgens Sky Deutschland-analist Schumacher is de positie van de Mexicaan bijna niet meer te houden: "Hoe vaak moet ik het nog zeggen? Ik weet niet hoe lang Red Bull hier lijdzaam toe naar wil blijven kijken. Ik denk niet dat dit nog zin heeft en dat weet hij zelf ook wel. De schade... daar hebben we het nog niet eens over gehad. Red Bull heeft zoveel coureurs. Dit moet stoppen. Hij moet echt uit zijn lijden worden verlost. Het spijt me, maar dit is voor hem ook een catastrofe", zo klinkt de zware kritiek op de onder druk verkerende teamgenoot van Max Verstappen.

