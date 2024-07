Tijdens het raceweekend van de F1 Grand Prix van Hongarije hebben de fans evenals de teams en coureurs te maken met hete temperaturen. Er bestaat echter een goede kans dat het flink gaat afkoelen voor de kwalificatie. Er zit regen aan te komen.

In aanloop naar het evenement op de Hungaroring werden er al weerswaarschuwingen afgegeven vanwege de hitte. Tijdens de eerste vrije training was de luchttemperatuur ongeveer 30°C en de baantemperatuur was bijna 60°C. Carlos Sainz werd toen eerste met een kwart van een seconde voorsprong op Max Verstappen. De luchttemperatuur was een graad hoger voor de tweede vrije training, maar de banden hadden het iets beter met een baantemperatuur van ongeveer 50°C. Lando Norris klokte de snelste tijd en opnieuw was het gat naar Verstappen een kwart van een seconde. Het was iets koeler op de zaterdagochtend voor de derde vrije training met 27°C. Dankzij de bewolking kwam de baantemperatuur niet boven de 40°C.

Meer dan 50% kans op regen

Waarschuwingen voor de hoge temperaturen zullen van kracht blijven voor de rest van het raceweekend, maar er zijn code geel-waarschuwingen van het Hongaars meteorologisch centrum bijgekomen. Voor vandaag is de kans op regen flink omhooggegaan. Tussen 14:00 en 18:00 uur is de kans op nat weer in het dorpje Mogyoród maar liefst 51 tot 66 procent. Regen zou een welkome verkoeling zijn voor de fans, en het kan daarnaast natuurlijk voor spektakel zorgen tijdens de kwalificatie die om 16:00 uur van start gaat.

Naast code geel voor regen vandaag en morgen is er voor zondag ook nog code geel voor onweersbuien. De kans op regen is met 25 procent niet erg hoog, maar onweersbuien zijn altijd lastig te voorspellen. Deze ontstaan door een combinatie van hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid en maken niet altijd deel uit van een bepaald weersysteem.

Er zit regen in de buurt van de Hungaroring, wat net ten noordoosten ligt van de hoofdstad Boedapest.



Het meteorologisch centrum van Hongarije schat de kans op neerslag tussen 14:00 en 18:00 uur in op 51 tot 66%.



De kwalificatie begint om 16:00 uur.#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/wdlz1a3Xqy — GPFans NL (@GPFansNL) July 20, 2024

