Sam Hall & Brian van Hinthum

Zaterdag 4 maart 2023 14:32

Het team van Mercedes heeft zich in de derde vrije training nog maar eens de woede van Lewis Hamilton op de hals gehaald. De Britse coureur raakte duidelijk geïrriteerd nadat zijn team hem te laat naar buiten stuurde om nog een laatste run te kunnen maken, waardoor hij zijn bolide in de pitstraat moest parkeren.

Het is voorlopig zeker nog niet het seizoen van Mercedes. We zijn natuurlijk amper onderweg, maar erg vrolijk gaat het er allemaal niet aan toe bij de Duitse renstal. Na de teleurstellende testdagen vorige week in Bahrein, wil het ook tijdens de trainingen nog niet helemaal vlotten met de formatie van Toto Wolff. Het is duidelijk dat het team van Red Bull gewoon nog een straatlengte voor ligt, terwijl ook Aston Martin een flinke slag geslagen heeft en misschien zelfs wel Mercedes voorbij gegaan is in de rangorde.

Pitstraat dicht

En dus gaat het allemaal niet vanzelf voor Hamilton en zijn team. Ook tijden de derde vrije training liepen de frustraties bij de 38-jarige coureur weer wat op. Richting het einde van de laatste oefensessie werd de Brit nog eens naar buiten gestuurd om nog wat data te verzamelen en een proefstart te doen vanaf de startgrid, zoals dat doorgaans gebruikelijk is voor de coureurs. De man uit Stevenage kreeg echter voor het uitrijden van de pits te maken met een rood stoplicht, waardoor hij zijn plannen noodgedwongen moest afblazen.

Frustraties

Al bij het uitrijden van de garage kreeg Hamilton een waarschuwing van race engineer Peter Bonnington: "Ik denk dat het waarschijnlijk op rood gaat voor de exit", liet hij Hamilton weten. "Let erop, we komen je halen", voegde hij nog toe. En zo geschiedde: Hamilton kon de pits niet meer verlaten en bleef gefrustreerd achter in zijn cockpit. "Kom op gasten, dat is al de tweede keer", liet hij duidelijk zijn onvrede blijken richting de pitmuur.

