Oscar Piastri heeft er alle vertrouwen in dat McLaren dit seizoen meedoet om het constructeurskampioenschap. De Britse formatie staat momenteel op de derde plaats, maar het gat naar Ferrari is minimaal, terwijl Red Bull Racing langzaam een beetje in zicht komt.

Het Formule 1-team van McLaren is wellicht de grootste verrassing van het huidige seizoen. De renstal van Zak Brown kende een slechte start van het jaar, maar wist door middel van een reeks updates een grote stap voorwaarts te zetten. McLaren heeft zich ontpopt tot grootste uitdager van Red Bull Racing, en was het niet voor een paar strategische missers geweest, had de Britse formatie behoorlijk wat overwinningen kunnen bijschrijven. Het gat naar Ferrari bedraagt nog slechts zeven punten, maar ook Red Bull Racing is met een voorsprong van 78 punten niet definitief uit zicht. Helemaal als je kijkt naar de performance van de afgelopen weken.

Titelkansen McLaren

Piastri heeft er dan ook vertrouwen in dat McLaren mee kan doen om het constructeurskampioenschap: "We hebben vertrouwen in ons hele team, de coureurs, de auto en iedereen om ons heen", vertelt hij. "We hebben veel vertrouwen in onszelf. De laatste zes races hebben we meer punten gescoord dan ieder ander team. We lopen in op de teams om ons heen. Het gat naar Ferrari in het constructeurskampioenschap is heel erg klein, en we lopen ook in op Red Bull"

Verstappen draagt Red Bull Racing

De Australiër vervolgt: "Op het moment is het alleen Max die veel punten scoort. We kunnen er niet vanuit gaan dat dat altijd zo zal zijn en we moeten met twee auto's blijven maximaliseren om zoveel mogelijk punten te scoren. We weten dat we in het gevecht zitten. Het zou ongelofelijk pessimistisch zijn om niet optimistisch te zijn over onze kansen later in het jaar. We weten dat het niet makkelijk gaat worden, en dingen kunnen heel snel weer veranderen, maar we zetten de juiste stappen en we boeken goede progressie. Ik denk dat we absoluut meedoen."

