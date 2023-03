Brian Van Hinthum

Zaterdag 4 maart 2023 13:33 - Laatste update: 13:40

Fernando Alonso heeft de goede voortekenen rondom Aston Martin op zaterdag nog maar eens bevestigd. De Spanjaard wist Max Verstappen met een minimaal verschil af te troeven in de derde vrije training van het weekend en daarmee lijken de messen geslepen richting de kwalificatie van later op de dag. Sergio Pérez werd derde.

Nadat op vrijdag de allereerste sessies van het seizoen werden gereden, was het op de zaterdag tijd voor de derde vrije training en dus de laatste mogelijkheid voor de coureurs om het één en ander uit te testen. Later op de zaterdagmiddag staat om 16:00 uur namelijk de kwalificatie op het programma en dus is het tijd voor het echte werk. Op vrijdag leken voornamelijk Red Bull Racing en Aston Martin érg sterk uit de verf te komen op het asfalt in Sakhir en dus waren de ogen in ieder geval op die teams gericht. Aan de andere kant konden we ook nog eens met interesse naar bijvoorbeeld Ferrari en Mercedes kijken. Hebben zij in de nacht van vrijdag op zaterdag een stapje extra weten te zetten?

Run op de harde banden Red Bull

Lando Norris was met zijn McLaren in ieder geval de eerste coureur die besloot om het in de brandende zon van Bahrein maar eens de baan op te duiken. Met temperaturen van tegen de 26 graden Celsius was het natuurlijk alles behalve koel en de Brit deed zijn eerste rondje dan ook rustig aan: 1:34.633. Even later besloot ook het team van Mercedes om maar eens een paar rondjes te verkennen met George Russell en Lewis Hamilton. De oudste van het tweetal was na ongeveer een kwartiertje rijden de snelste man met een 1:33.508. Hij werd op de voet gevolgd door Charles Leclerc.

Na ongeveer een minuutje of twintig besloten ook de beide Red Bull-heren maar eens de RB19 het circuit op te sturen. Inmiddels waren ook de groene bolides van Aston Martin op de baan te bekennen en al vrij snel werden we eraan herinnerd hoe snel ze zijn. Alonso noteerde direct paars-paars-paars waarmee hij op zijn softs met een 1:33.121 de snelste tijd van Hamilton wist af te pakken. Verstappen en Pérez hadden duidelijk andere plannen met het eerste deel van de training, want beide heren waren op de harde band aan het werk.

Geen grip Verstappen

Van een leien dakje ging die run op de harde band echter niet. 'No grip', rapporteerde Verstappen op de boardradio. Vervolgens gebeurde in het volgende deel van de kwalificatie niet al te veel qua snelle tijden. De heren die op het asfalt waren leken zich voornamelijk te focussen op de langere runs richting de race van morgen. Terwijl Zhou Guanyu liet zien dat de Alfa Romeo ook absoluut geen matige wagen is, liet Aston Martin nog maar eens zien hoe de vork bij dat team in de steel zit. Lance Stroll, nog altijd geteisterd natuurlijk door zijn problemen met zijn pols, pakte de snelste tijd van teamgenoot Alonso af met een 1:32.919.

Aston Martin is ijzersterk

De Mercedessen lieten in VT3 zien ook nog wel wat in de tank te hebben richting het einde van de sessie. Hamilton en Russell gingen met nog een dikke tien minuten op de klok richting de snelste tijden. De zevenvoudig wereldkampioen bleek op dat moment het snelste van het tweetal: 1:32.555. In de slotfase van de sessie besloot Verstappen ook om de softs maar eens onder zijn RB19 te laten monteren om jacht te maken op een snelle tijd. Daar slaagde hij meteen in met een 1:32.345. Alonso liet direct daarna zien dat Aston Martin écht een team is om rekening mee te houden door met een verschil van +0.005 de Verstappen-tijd te pareren: 1.32.340.

Uiteindelijk leek daar de angel mee uit de sessie te zijn. Alonso sluit de derde vrije training, net als tijdens VT2, als snelste af. Verstappen en Pérez hijgen in de nek van de Spanjaard, terwijl ook Mercedes tekenen van leven heeft vertoond. Eén ding is zeker: het belooft een potje nagelbijten te worden later vanmiddag. Vanaf 16:00 uur gaan we los met het échte werk, wanneer de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein van start gaat.

