Sergio Pérez gaat natuurlijk niet door de beste periode van zijn loopbaan en in de triple-header van afgelopen maand zakte de Mexicaan helemaal door het ijs. Richting de Grand Prix van Hongarije van aankomend weekend probeert Pérez weer met frisse moed te beginnen na een weekje vrij.

Pérez heeft bij het team van Red Bull door de jaren heen wel vaker een mindere periode laten zien, maar wat de man uit Guadalajara de afgelopen tijd laat zien, spant echt de kroon. Pérez komt eigenlijk al raceslang niet meer in het stuk voor en blijft de ene na de andere flater op de mat leggen. Dat alles gebeurt tot overmaat van ramp ook nog eens vlak nadat Red Bull hem beloond heeft met een nieuw contract voor de komende twee seizoenen. Desalniettemin is de toekomst van de routinier bij het team allerminst zeker: volgens diverse berichten zou Red Bull namelijk middels een speciale clausule na de Grand Prix van België afscheid van hem kunnen nemen.

Artikel gaat verder onder video

Lawaai van het circuit

En dus is het hoog tijd om een goede prestatie op de baan te laten zien. Zijn eerste - en wellicht één van de laatste - kans ligt in Hongarije, waar komend weekend op de Hungaroring de één-na-laatste race van voor de winterstop op het programma staan. Pérez is blij dat hij even een week rust kreeg na de toch wel veelbewogen weken: "Het was goed om even een periode van tijd te hebben na de Britse Grand Prix. Soms is het heel belangrijk om even wat tijd naast het lawaai van het racecircuit door te kunnen brengen", zo stelt de Mexicaanse coureur in zijn vooruitblik op de race van aankomend weekend.

Werken aan oplossingen

De teamgenoot van Max Verstappen vervolgt: "Ik heb tijd doorgebracht met mijn familie en ben hard gaan trainen. Daarnaast ben ik op de fabriek bij het team geweest, heb ik op de simulator gezeten en ben ik gaan analyseren hoe we deze periode van vorm kunnen verbeteren. We werken altijd samen aan oplossingen en dat is precies wat we nu aan het doen zijn. We werken samen als team om over dingen heen te komen", zo besluit de coureur die zesde staat in het wereldkampioenschap.

