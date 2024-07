De aanloop naar de Grand Prix van Hongarije van aankomend weekend is zeker niet geheel vlekkeloos verlopen. Daar waar aankomend weekend zeer hoge temperaturen verwacht worden, staat de paddock nu volledig onder water. Bovendien is de hospitality van McLaren opnieuw slachtoffer van pech.

Aankomend weekend rijden de coureurs de Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring, al zijn de weergoden voorlopig nog niet van plan om mee te werken aan een vlekkeloos weekend. Uit weersvoorspellingen van de afgelopen dagen konden we al lezen dat het een moeilijk weekend voor de teams en coureurs zou gaan worden. Momenteel heerst er zelfs code oranje rondom het circuit in Boedapest en dat blijkt nu ook daadwerkelijk te vertalen naar beelden op het circuit. Op online verschenen video's valt namelijk te zien dat de paddock daags voor de mediadag van het weekend flink onder water is gelopen en een flinke uitdaging verzorgt voor de teams.

Hospitality McLaren

Daarnaast is het het team van McLaren dat voor de tweede keer in korte tijd flink wat pech heeft met de hospitality. Enkele races geleden was men in Spanje slachtoffer van een brand in de tijdelijke ruimte van het team. Dit keer hebben de weergoden gezorgd voor een vervelende situatie voor het team. Het dak van de McLaren-home is door de zware onweer namelijk van de motorhome afgewaaid en dus komt het team daags voor het raceweekend voor een extra logistieke uitdaging te staan. De Britse formatie heeft in ieder geval opnieuw behoorlijke pech.

