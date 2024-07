Komend weekend staat de F1 Grand Prix van Hongarije op het programma. Het is de dertiende race van het seizoen 2024, waarbij het weer wel eens een grote rol kan gaan spelen. Het huidige weerbericht.

De race in Hongarije is het voorlaatste weekend van de periode voor de zomerstop, met na aankomend weekend alleen nog de Grand Prix van Belgie die verreden gaat worden voordat de zomerstop is aangebroken. De coureurs zitten momenteel dus op de helft van het seizoen, waarbij Verstappen zeven van de twaalf races gewonnen heeft. De andere zeges gingen naar vijf verschillende coureurs: Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris, Carlos Sainz en Charles Leclerc. Van de coureurs van de vier topteams hebben dus alleen Sergio Pérez en Oscar Piastri dit jaar nog geen race gewonnen, een groot verschil met vorig jaar. Wellicht is er komend weekend voor deze twee coureurs een kans.

Artikel gaat verder onder video

Weerbericht voor F1 GP Hongarije

Het weer is momenteel namelijk enorm slecht in Hongarije. De temperaturen zullen de hele week ruim boven de dertig graden liggen, waarbij er op woensdag en donderdag zelfs code oranje is afgegeven vanwege de extreme temperaturen en code geel voor flinke onweersbuien en veel regen. Op het moment dat de coureurs op vrijdag aan het weekend beginnen, lijkt echter alleen het warme weer nog over te blijven. Het zal 33, 31 en 34 graden Celsius worden met een combinatie van zon en bewolking. De kans op regen is echter erg laag op deze drie dagen: 4%, 1% en 0%. De coureurs lijken het extreme weer dus te ontlopen deze week.

Het weerbericht voor het raceweekend in Hongarije. Het is code oranje in Boedapest met storm, regen, onweer en hoge temperaturen.#HungarianGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/OXnXcbjKDh — GPFans NL (@GPFansNL) July 17, 2024

