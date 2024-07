Adrian Newey is naar verluidt genegeerd tijdens de ontwikkeling van de Red Bull RB20, de auto waarmee Max Verstappen dit seizoen het wereldkampioenschap moet verdedigen. De hoofdontwerper zou tegen ideeën van Pierre Waché zijn geweest, zo weet het doorgaans betrouwbare Formu1a.uno te melden.

Newey zette in 2006 zijn handtekening bij Red Bull Racing en ontwierp de bolides waarmee Sebastian Vettel vier wereldkampioenschappen binnensleepte van 2010 tot en met 2013. Bij Verstappen staat de teller al op drie titels, nadat de Nederlander Lewis Hamilton versloeg tijdens de titanenstrijd van 2021 en vervolgens in 2022 en 2023 domineerde. De Britse ontwerper, die tevens de Chief Technology Officer was, diende afgelopen mei zijn ontslag in bij Red Bull. Hij zou te vermoeid zijn geraakt om door te gaan bij de energiedrankfabrikant. Het lijkt er echter op dat zijn impact bij het team al enige tijd voor zijn ontslag verminderd was. Newey's advies over de RB20 zou zijn genegeerd, terwijl binnen het technische team de voorkeur uitging naar de plannen van directeur Waché.

Koeling RB20

'Het is duidelijk dat het team onder leiding van Pierre Waché de aerodynamica wilde aanpassen om performance te vinden in de lage- en mediumsnelheidsbochten zonder verlies in de hogesnelheidsbochten," schrijft Formu1a.uno. 'Om dit te doen werden er belangrijke beslissingen genomen met betrekking tot de koeling. Red Bull verplaatste een groot deel van de inlaten van de koeling naar een gebied met hoge druk, waardoor de inlaat van de sidepods vrijkwam om de luchtstroom te maximaliseren boven de vloer en tegelijkertijd de uitlaten van de koeling in de gebieden met lage druk aan de achterkant van de RB20 te optimaliseren. Adrian Newey was tegen veel elementen die momenteel op de RB20 te vinden zijn, inclusief het koelsysteem. Een bron dichtbij de ontwerper zei dat hij zelfs "de inlaten die geplaatst zijn aan de zijkant van de halo [voor de Japanse Grand Prix], haat".' Waché en hoofd aerodynamica Enrico Balbo zouden echter het advies van Newey hebben genegeerd.

Toekomst Newey

Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko heeft ondertussen toegegeven dat er één of zelfs meerdere problemen zijn met de RB20. We zagen al hoe lastig Verstappen het had in de lagesnelheidsbochten op de straten van Monte Carlo tijdens de Grand Prix van Monaco. Ondertussen hebben McLaren en Mercedes met hun bolides stappen gemaakt en beide teams waren rapper tijdens de Britse Grand Prix.

Ondertussen blijft ook de toekomst van Newey onzeker, maar het is duidelijk dat hij zich niet meer thuis leek te voelen bij Red Bull. Momenteel wijst alles erop dat de Brit naar Aston Martin gaat na vele geruchten en hints van tv-persoonlijkheid Jeremy Clarkson en Aston Martin-coureur Fernando Alonso.

