Adrian Newey is de laatste dagen weer volop in het nieuws en de toekomst van de legendarische ontwerper blijft een hot topic in de Formule 1. Volgens de BBC lijkt het nu echter in ieder geval uitgesloten dat we Newey in Italiaanse dienst gaan zien werken, want men schrikt in Maranello van zijn exorbitante salaris.

Eerder dit seizoen werd het team van Red Bull Racing opgeschrikt door het plotselinge vertrek van Newey, die na achttien jaar de deur bij het team waar hij zoveel successen mee beleefd heeft achter zich dicht trekt. Na afloop van zijn aankondiging kon het grote speculeren over de toekomst van de gewilde Newey beginnen. De Britse topontwerper is onder meer in beeld bij de teams van Ferrari en Aston Martin, al zou je kunnen stellen dat elk team op de grid wel zou wensen om de krabbel van Newey te bemachtigen. Overigens is het ook niet helemaal uitgesloten dat hij de brui eraan geeft en met zijn familie gaat genieten van zijn welverdiende pensioen.

Te hoog salaris

Voorlopig lijkt het erop dat Aston Martin de beste papieren heeft op de handtekening van de technicus. De laatste dagen zingen er veel berichten rond dat de Britse formatie op pole position ligt om Newey binnen het team te halen en dat hij zelfs al in de buurt rond aan het kijken zou zijn voor een huis. Daar waar het team van Ferrari in eerste instantie de grootste kanshebber leek, lijkt het steeds onwaarschijnlijker dat Newey in Italië gaat tekenen. De BBC weet namelijk te melden dat bronnen dicht op het vuur hebben verteld dat chief executive officer Benedetto Vigna zijn twijfels heeft wegens het exorbitante salaris dat Newey verlangt.

Aston Martin en McLaren

Bovendien is men in Italië bang dat de topontwerper teveel macht binnen het team naar zich toe zou kunnen trekken, iets waar ze bij Ferrari totaal niet op zitten te wachten. Volgens het Britse medium is het bovendien zo dat Newey op dit moment inderdaad actief aan het praten is met het team van Aston Martin en dat daar hoogstwaarschijnlijk zijn toekomst zal liggen. Overigens blijft McLaren volgens de Britse staatsomroep óók nog kanshebber op de Newey-krabbel.

