Vincent Bruins

Vrijdag 3 maart 2023 21:57

Charles Leclerc denkt niet dat Ferrari morgen pole position kan pakken voor de Grand Prix van Bahrein. De Monegask lijkt er wel van overtuigd te zijn Aston Martin te kunnen verslaan. Hij denkt dat de Britse renstal op de zaterdag niet zo snel zal zijn als in de vrije trainingen eerder vandaag.

Leclerc klokte de vijfde rondetijd in de eerste vrije training op Bahrain International Circuit. Hij was anderhalve seconde langzamer dan de Red Bull van Sergio Pérez. De Ferrari-coureur kon het gat wat meer dichten in VT2, toen hij vierde werd op nog geen halve seconde achterstand van Fernando Alonso. Sainz kwam in beide sessies niet in de top tien terecht.

Artikel gaat verder onder video

Aston Martin vandaag sneller dan morgen

"Ik denk niet dat we de snelheid hebben om pole position te pakken," vertelde Leclerc tegenover F1TV. "Het is nog wel vroeg. Ik denk dat Aston [vandaag] iets sneller was dan dat ze morgen zullen zijn. We weten het niet. Dat is gewoon wat ik denk." De 25-jarige coureur heeft zich in de trainingen vooral bezig gehouden met de setup voor de race. "Laten we zeggen dat het gevoel wel beter is dan tijdens de wintertest. Persoonlijk vond ik de manier waarop de auto reed erg inconsistent tijdens het testen, omdat we veel dingen aan het uitproberen waren, dus ik had niet veel tijd om de auto naar mijn zin te krijgen. Dat lukte vandaag wel."

OOK INTERESSANT: 'Prijzengeld 2022: Ferrari verdiende meer dan Red Bull, AlphaTauri hekkensluiter'

Spin duidelijk niet volgens plan

"De auto reageert simpelweg niet precies, zoals ik had verwacht of zoals het was tijdens de test," zei Sainz. "Ik ben wat meer met de balans aan het worstelen. Die is niet zo goed vergeleken met hoe het eerst was. Maar we gaan er goed naar kijken. We verwachten dat het morgen goed zal komen." De Spanjaard maakte nog een flinke spin mee in bocht 9 in VT1. "We waren gewoon wat dingen aan de auto aan het testen en probeerden een aantal dingen af te ronden die we in FP1 wilden proberen," legde hij daarover uit. "We waren de medium compound aan het inwerken, we wilden daar van af in VT1, om vervolgens de zachte compound te gebruiken in de avondsessie. Het ging duidelijk niet volgens plan. Het was niet de bedoeling."

Kijk de Grand Prix van Bahrein gratis met F1TV

F1 TV Pro lanceert een 7 day Free Trial, waarmee nieuwe klanten een volledige week gratis kunnen kijken naar al het Formule 1-materiaal dat de streamingsdienst te bieden heeft, inclusief de Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. Maak hier een F1TV-account aan en probeer het kosteloos uit.