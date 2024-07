Mercedes is plots weer een Formule 1-team om rekening mee te houden, zo bewezen ze opnieuw tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. Nadat George Russell eerder al won, nadat hij profiteerde van een crash tussen Lando Norris en Max Verstappen, was het op Silverstone Lewis Hamilton die eigenhandig een overwinning over de streep trok. Toto Wolff weet waar het omslagpunt zit.

Jarenlang was Mercedes het spoor volledig bijster. Eigenlijk sinds Verstappen en Red Bull Racing het stokje overnamen in 2021, zijn de Zilverpijlen er niet meer in geslaagd serieus mee te vechten voor het kampioenschap. Ook dit seizoen haperde de machine lange tijd, maar sinds Oostenrijk lijkt men weer volledig in de mix te zitten. Een enorm contrast, want Mercedes is in zeer korte tijd van niets naar meevechten om de zeges gegaan. "De laatste twee jaar was dat niet het geval", zo wordt Wolff geciteerd door Formu1a.uno. Maar waar zat het omslagpunt? Wie of wat is er verantwoordelijk voor het feit dat Mercedes plots weer om de overwinningen meedoet? Wolff denkt het wel te weten en wijst één hoofdrolspeler aan.

James Allison nam Mercedes bij de hand

Volgens Wolff doet Mercedes nu weer bovenin mee omdat technisch topman James Allison het team bij de hand nam. "Er was een gegeven moment waarop James ons leidde en de data opeens logisch werd; hoe we de auto in balans konden krijgen en hem in een betere zone konden brengen. Het was geen wonder, maar meer de balans die we hebben gevonden. Afgelopen weekend [op Silverstone] zaten we er niet ver [van de perfecte balans, red.] vandaan." En dat vond Wolff zelf ook wel verrassend, aangezien men op Silverstone geen grote updates had meegebracht. "We dachten eerlijk gezegd niet dat het op Silverstone zou lukken [om te winnen], want we hadden bijna niets nieuws, alleen een paar kleine dingen die we op de auto hebben gezet."

Mercedes dacht aan nieuwe stap in Boedapest of Spa

Wolff bevestigde eerder al dat Mercedes wél een groot updatepakket meeneemt naar Hongarije en België, de laatste twee races voor de zomerstop. Dat is dan ook eigenlijk de plek waar Wolff een grote stap van zijn team had verwacht. "We hadden meer Boedapest of Spa verwacht, maar we hebben [op Silverstone] bevestigd dat wat we doen op dit moment, juist is", aldus de teambaas.

