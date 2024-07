Verstappen sleept prestigieuze sportprijs in Las Vegas uit het vuur

Max Verstappen kan opnieuw een trofee toevoegen aan zijn prijzenkast. De Red Bull Racing-coureur won afgelopen nacht een prestigieuze sportprijs vanuit de Verenigde Staten.

De sportzender ESPN deelt ieder jaar sportprijzen uit aan verschillende atleten uit verschillende sportdisciplines. Max Verstappen werd verkozen in de categorie beste coureur. Daarmee liet hij onder andere Alex Palou (IndyCar), Matt Hagan (NHRA) en Ryan Blaney (NASCAR) achter zich. Verstappen schaart zich hiermee in een rijtje met namen als Lewis Hamilton, Michael Schumacher en Nigel Mansell. Zelf zal de Limburger er echter weinig waarde aan hechten. Het is een publiek geheim dat de Red Bull Racing-coureur niets geeft om sportprijzen en awards.

