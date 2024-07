McLaren CEO Zak Brown stelt dat hij een goede relatie heeft met Ford, maar dat van gesprekken met Red Bull omtrent het leveren van motoren geen sprake is. Volgens de Amerikaan zit McLaren goed met de motoren van Mercedes.

Volgens Auto, Motor und Sport zou Brown namens McLaren gesprekken voeren over een motordeal, omdat er zorgen zijn over Mercedes en het feit dat ze interesse zouden hebben in het leveren van motoren voor Alpine. In gesprek met Motorsport.com zegt Brown dat hij een goede relatie met Ford heeft, maar dat er niks klopt van de gesprekken met Red Bull. "Ik heb een geweldige relatie met Ford. Jim Farley is een vriend van mij en ik ken hem vanuit het racen met historische auto's. We hebben Red Bull Powertrains bezocht voorafgaand aan onze keuze voor Mercedes, maar ik denk niet dat ik daar de komende tijd nog welkom ben."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: De belangrijkste conclusies na de Grand Prix van Groot-Brittannië

McLaren gaat niet tegen Mercedes wennen

Volgens Brown is er geen enkele reden om van het contract dat McLaren heeft met Mercedes, een contract dat vorig jaar nog tot eind 2030 werd verlengd, af te stappen. "Als je naar het trackrecord kijkt van de Mercedes High Performance Powertrains, dan kun je eigenlijk niet tegen Mercedes wedden. Als je praat over wie zich vroeg aan de Formule 1 heeft gecommitteerd, wie de ervaring heeft en wie het goed voor elkaar had bij de start van het hybride-tijdperk, dan voldoet Mercedes aan alles."

OOK INTERESSANT: Piastri ziet Pérez falen bij Red Bull: "Helpt dat hij matig scoort"

Brown ziet motor McLaren als 'minste zorg'

Brown stelt dat McLaren momenteel genoeg andere zorgen heeft die opgelost moeten worden en dat de motoren daar geen onderdeel van zijn. "Voor mijn gevoel is de motor de minste zorg voor 2026. We zijn erg blij met Mercedes en denken niet aan andere dingen tot na ons contract met Mercedes, dat tot en met 2030 loopt." McLaren doet dit jaar volop mee voorin en won al een race met Lando Norris.

Gerelateerd