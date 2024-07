Oscar Piastri is blij met de manier waarop het F1-seizoen 2024 gaat en hoopt zijn vorm de rest van dit jaar door te trekken. De Australiër hoopt dat hij nog een duel op de baan kan uitvechten met Max Verstappen en ziet vooral McLaren kans maken bij de constructeurs.

Bij de NOS stelt Piastri dat hij blij is met hoe het seizoen 2024 verloopt. "Het gaat lekker. Ik heb in 2023 veel geleerd en daar plukken we nu de vruchten van. Als ik terugkeer op een circuit, merk ik dat ik ben gegroeid. Ik had er nog beter voor kunnen staan, maar we hebben niet alle kansen verzilverd. Het waren geen kansen voor open doel, maar we hebben punten laten liggen. Er is geen circuit meer waarop we matig zijn. Vorig jaar moesten we het hebben van een paar uitschieters, zoals Qatar en Japan. Sinds drie maanden kunnen we ons overal meten met de top."

Piastri ziet mooi gevecht in voorhoede F1

Piastri ziet dat McLaren nu aan het vechten is met Red Bull en Mercedes in de voorhoede van de koningsklasse. Toch houdt de Australiër ook nog Ferrari in de gaten. "Natuurlijk zal het fluctueren. Ferrari was sterk in Monaco, Mercedes doet nu ook mee en Red Bull is overal goed. Maar we zijn aan elkaar gewaagd en weten precies hoe onze auto zich gedraagt. De zwaktes zijn weggewerkt en de sterke kanten behouden. Dat geeft ons zelfvertrouwen een boost." Toch krijgt McLaren volgens Piastri ook hulp. "Het helpt ons dat Pérez matig scoort. Max moet het in zijn eentje doen. Het helpt om twee auto's voorin te hebben. Dat biedt kansen en levert veel punten op."

Piastri en Norris vinden feedback geven essentieel

Volgens Piastri is de feedback die hij en Norris aan McLaren geven, essentieel om de auto beter te maken. "Lando en ik geven bruikbare feedback aan het team. We willen namelijk al anderhalf jaar min of meer hetzelfde. Duizend mensen gaan daarmee aan de slag. Daar ligt de sleutel. We wilden het gat met Red Bull dichten, maar mikten op het eind van het seizoen. Vooral in langzame bochten hebben we veel terrein gewonnen. Red Bull heeft juist iets meer tegenwind. Ze komen op langzamere circuits met kerbstones iets minder uit de verf. Je hebt tegenvallers en dips nodig om beter te worden. Om te pieken moet je leren van de dalen. Dat vergt tijd. Ik strijd tegen ervaren coureurs. Lando is met 24 jaar een van de jongsten, maar heeft al vijf jaar F1-ervaring." Ook tegen Verstappen zal Piastri er, mocht hij deze kans een keer krijgen, met gestrekt been ingaan. "Ik ben hem op de baan weinig tegengekomen, omdat hij zo domineert. Ik weet dat hij stevig knokt, maar daar deins ik niet voor terug. Ik wil iedereen verslaan. Max weet nog vrij weinig van mij. Dat kan in mijn voordeel uitpakken."

