Lewis Hamilton stond 945 dagen lang droog, maar tijdens de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië van afgelopen zondag mocht hij eindelijk weer op de hoogste trede van het podium staan. Peter 'Bono' Bonningham, zijn race-engineer bij Mercedes, mocht met hem mee.

Hamilton ving de wedstrijd op zijn thuiscircuit Silverstone als tweede aan. Hij nam eventjes de leiding over van teamgenoot George Russell toen de eerste druppels vielen, maar de McLarens bleken het sterkst op de slicks op de natte baan. Lando Norris en Oscar Piastri leken weg te kunnen rijden, maar de papaya-kleurige bolides hadden de bandenstrategie niet goed onder de knie. Hamilton maakte daar maar al te graag gebruik van en kwam na de laatste pitstop terug naar slicks opnieuw aan de leiding. Terwijl Max Verstappen met Norris knokte om de tweede plaats, reed de zevenvoudig wereldkampioen naar de overwinning, zijn eerste in de koningsklasse sinds de Grand Prix van Saoedi-Arabië van 2021. Emotioneel bedankte de man uit Stevenage zijn team via de boardradio. Eenmaal uit de auto gestapt vierde Hamilton de zege in tranen, zwaaiend met de Union Jack. Ook Bono hield het niet droog.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Waarom lijkt Mercedes plotseling sterker dan Red Bull en Verstappen, McLaren en Ferrari?

Afstelling en voorbanden

"Ik zou niet zeggen dat ik aan het huilen was. Ik had gewoon iets in mijn oog!", grapte Bono bij Sky Sports. "Het is een emotionele [overwinning]. Het heeft lang, lang geduurd. Hij en ik hebben hard gewerkt om te proberen weer naar voren te komen. Babystapjes - het zijn er tot dusver heel veel daarvan geweest." De afstelling van de Mercedes W15 was belangrijk om Hamilton de mogelijkheid te geven voor de eerste plek te strijden. "De feedback die hij me gaf betreffende de balans tijdens de eerste stint, was niet geweldig. We wisten dat we de auto moesten aanpassen. En ik denk dat we de auto in een hele goede positie hebben gebracht voor de laatste stint, om hem ertoe in staat te stellen te pushen."

"We wisten dat de voorband niet sterk zou zijn," vervolgde de engineer. "We moesten er dus voor zorgen dat we genoeg van de voorband overhielden om [de leidende positie] te beschermen. Hij deed dat geweldig. Wanneer het erop aankomt, is híj degene die de banden managet en ze naar het einde brengt." Uiteindelijk was het verschil met Max Verstappen slechts 1.465 seconden aan de finish. In de slotfase was Bonnington er ook niet helemaal zeker van dat zijn coureur genoeg van de band over had. "Ik zou niet zeggen dat er geen twijfels waren, echter als hij zijn tanden ergens in zet... Zodra ik [via de boardradio] krijg te horen dat ik mijn kop moet houden, dan weet ik dat het game on is." De engineer vindt zo'n sneer juist een goed teken. Dan weet hij dat Hamilton zich alleen nog maar hoeft te concentreren op het veiligstellen van de overwinning en geen verdere informatie van het team nodig heeft.

Gerelateerd