Lars Leeftink

Vrijdag 3 maart 2023 15:46 - Laatste update: 15:48

Mercedes heeft in een poging om weer mee te kunnen strijden om beide kampioenschappen een voormalig Director of Human Resources van Red Bull Racing gecontracteerd. Het gaat om Jayne Poole, die bij Mercedes een rol als special advisor gaat krijgen.

Dit weet Motorsport.com vrijdag te melden. Volgens de geruchten gaat Poole nauw samenwerken met Toto Wolff, de teambaas van Mercedes. Het gaat hierbij dan vooral om de infrastructuur binnen het Formule 1-team. Ze zal daarnaast Wolf ook van advies voorzien over verschillende onderwerpen, waaronder de budgetcap. Dit is vergelijkbaar met wat ze deed bij Red Bull voor Christian Horner.

De overname van Poole is natuurlijk niet alleen om sportieve en organisatorische redenen. Poole neemt ook veel ervaring mee en beschikt over informatie over hoe ze binnen Red Bull te werk gaan. Ze was vaak in de buurt van Horner te vinden, waar ze dus ook nauw mee samenwerkte. Volgens de site heeft Mercedes aan hun bevestigd dat Poole inderdaad de rol als special advisor gaat invullen.

Nadat het team tussen 2014 en 2020 de Formule 1 domineerde, kwam hier in 2021 verandering in. Max Verstappen veroverde toen het kampioenschap bij de coureurs, iets wat hij in 2022 ook voor elkaar zou krijgen. In 2022 werd Red Bull Racing echter ook kampioen bij de constructeurs, terwijl Mercedes derde werd. In 2023 hoopt het team dichter in de buurt te komen van Red Bull, en dit moet dan gebeuren met Poole als adviseur van Wolff.

