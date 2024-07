Voormalig vertrouweling van Lewis Hamilton, Angela Cullen, heeft de overwinning van de zevenvoudig kampioen ook gezien en wijst naar een enorm inspirerende zege van de Brit op thuisgrond.

Net nadat de eerste race in 2023 verreden was, kwam als donderslag bij heldere hemel het bericht dat Cullen en Hamilton, na zeven jaar dienstverband uit elkaar gingen. Volgens Hamilton werd hij door Cullen een veel betere versie van zichzelf en ook Cullen was dankbaar voor de tijd die het duo heeft door kunnen brengen. Waarom er een stop op de samenwerking kwam, dat is uiteindelijk niet duidelijk geworden. De Nieuw-Zeelandse Cullen zit nog altijd in de racerij en is momenteel de rechterhand van Indycar-coureur Marcus Armstrong.

Inspirerend

Cullen is dus al een tijdje niet meer terug te vinden aan de zijde van Hamilton, desalniettemin houdt ze de zevenvoudig kampioen nog strak in de gaten. Op instagram deelt ze dan ook de felicitatie uit: "Lewis, Bono [Peter Bonnington] en het hele MB [Mercedes-Benz- team. Geniet van dit speciale moment. Zo verdiend...." Daarnaast verwijst ze naar een spreuk: "Één van de grootste voldoeningen van het leven is de moed hebben om je potentie te vervullen. Zo inspirerend."

